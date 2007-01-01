Калужане жалуются на бездомную собаку на детской площадке

На странице главы региона Владислава Шапши появилось обращение от жителей дома на ул. Солнечный бульвар, д. 4, корп. 1 в Калуге.

Они жалуются на агрессивного пса, который уже несколько лет живёт в будке у детской площадки.

По словам авторов жалобы, собака ведёт себя опасно: рычит на детей, нападает на других животных и даже порвала куртку одной из жительниц, когда та защищала своего питомца.

За животным ухаживает одна из соседок, которая выгуливает его вместе со своей собакой. Однако на просьбы взять пса на поводок или убрать его с детской площадки она не реагирует.

Обращения в службу отлова и управляющую компанию остаются без ответа.

-Службы отписались, что свяжутся с УК для того, чтобы убрали будку с придомовой территории, но она до сих пор так и стоит на месте, - пишет Ольга Бабаева.