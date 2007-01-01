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Общество

Из Калужской области выслали 11 кубинцев

Дмитрий Ивьев
22.04, 10:17
0 704
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Мигранты нелегально работали на предприятии по выращиванию цветов в Боровском районе, сообщили 21 апреля судебные приставы.

Десять мужчин и одну женщину оштрафовали и выдворили за пределы России.

На Кубу они улетели из Москвы.

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