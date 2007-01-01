Калужскую область ждет ночь падающих звезд

Около 20 штук в час можно будет увидеть в ночь на 23 апреля, сообщили в музее космонавтики.

Это связано с метеорным потоком Лирид.

- Падать будут не звёзды, а частички кометы, - отметили в калужском музее. - При вхождении в атмосферу нашей планеты они будут вспыхивать и оставлять яркий след на ночном небе, а также в памяти тех, кто их увидит. Чтобы ничего не пропустить советуем найти для наблюдений место, отдаленное от городской засветки, и не пользоваться светящимися приборами, чтобы глаза успели адаптироваться к темноте.