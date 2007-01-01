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В Калуге прошел урок мужества

Дмитрий Ивьев
22.04, 09:06
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Члены общественной организации «Пересвет», участники специальной военной операции и руководитель АНО «Содружество патриотов Отечества «ЗОВ» Светлана Киреева при содействии депутата Гордумы Алексея Колесникова провели урок мужества для учеников 44-й школы. Бойцы рассказали школьникам о том, как оказались в зоне проведения СВО, о боевых операциях и бытовых моментах, продемонстрировали образцы экипировки и вооружения, приёмы действий в различных боевых ситуациях, обсудили с ребятами такие понятия, как патриотизм и мужество.

«Многие мои друзья из спецподразделений принимают участие в СВО с 2022 года, некоторые мои товарищи погибли. Члены нашей команды решили, что тоже обязаны внести свой вклад и по зову сердца отправились защищать Родину», – рассказал участник специальной военной операции Сергей Вертелецкий.

«Урок мужества сегодня проводят настоящие герои, эти бойцы много времени провели на передовой, участвовали в штурмах. Получилось очень интересно и познавательно, от старшеклассников прозвучало много вопросов. Школьники узнали много полезного о навыках обращения с оружием, тактической и медицинской подготовке. Будем и в дальнейшем проводить такие уроки в школах округа», – прокомментировал депутат Гордумы Алексей Колесников.  

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