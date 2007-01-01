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Общество

В Калуге поздравили победителей литературного фестиваля

Дмитрий Ивьев
22.04, 08:03
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Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, сенатор РФ Александр Савин и ректор Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского Максим Казак подвели итоги и поздравили победителей 2-го ежегодного литературного фестиваля «Калуга зовет! От сказок к звездам!» и 1-го областного литературного конкурса «Садись и пиши!». Глава городского самоуправления Калуги вручил благодарственные письма и дипломы победителям в номинациях «Мы помним Великую Победу» и «СВОих не бросаем…».

«Фестиваль стал отличной площадкой для обмена идеями и опытом, а также возможностью познакомиться с единомышленниками. Каждый из участников смог найти свой путь в литературе и сделать шаг к звездам. Поздравляю победителей и желаю дальнейших творческих успехов!», – подчеркнул Юрий Моисеев.

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