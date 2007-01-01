Семейная ипотека стала основным инструментом покупки жилья в Калуге

18 апреля Максим Шуралев, руководитель офиса продаж ЖК «Космопарк», выступил на круглом столе «Калужский рынок недвижимости сегодня», где эксперты отрасли обсудили проблематику сектора ипотечного кредитования и особенности девелопмента в калужском регионе.

Программы семейной и IT-ипотеки стали основным инструментом приобретения жилья в Калуге за последние 9 месяцев, сообщил руководитель офиса продаж ЖК «Космопарк» Максим Шуралев в рамках дискуссии о состоянии рынка калужской недвижимости. После отмены массовой госпрограммы льготной ипотеки под 8% и роста ключевой ставки, спрос на жилье в новостройках Калуги пострадал сильнее других регионов.

В первые три месяца 2025 года на калужском рынке жилья было продано порядка 200 квартир. Тогда как в 2022-м за тот же период – более чем в 2 раза больше, 456. При том, что спрос снизился, цены на жилье не только не уступают, но и умеренно растут. Так, в марте средняя цена квадратного метра в классе комфорт составила 120 тыс. рублей, что на 12% выше цены в августе 2024 года. Причина этому – высокая ключевая ставка, которая значительно удорожает для девелопера кредит на строительство жилья.

Для того, чтобы поддержать потребителей на период высокой ключевой ставки, в сотрудничестве с банками компания DOGMA работает над созданием доступных механизмов покупки жилья, а также разрабатывает собственные финансовые инструменты в виде гибких форматов рассрочки. Стимулировать спрос потребителей также помогают и специальные акционные предложения, которые делают покупку более доступной.

Кроме того, DOGMA усилила сотрудничество с агентствами недвижимости, выделив взаимодействие с партнерами в отдельное направление. «В синергии с агентствами мы регулярно организовываем встречи и презентуем актуальные предложения», – добавил Максим Шуралев.

DOGMA активно участвует в обсуждениях на тему развития строительной отрасли. Участие экспертов компании в таких мероприятиях способствует не только обмену опытом, но и формированию устойчивых решений для преодоления текущих вызовов на рынке недвижимости.