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Сезон опасных пожаров в Калуге начался официально

Власти Калужской области подписали соответствующее постановление.
Владимир Андреев
21.04, 14:48
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С понедельника, 21 апреля, на территории Калужской области официально объявлен пожароопасный сезон. Ограничения будут действовать до наступления устойчивой дождливой погоды или появления снежного покрова.

Власти призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Разведение костров разрешено только в специально оборудованных местах.

Под запретом — выжигание сухой травы, хвороста и лесной подстилки, особенно на участках, граничащих с лесом, если они не отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Особое внимание уделяется обращению с огнем: нельзя бросать горящие спички, окурки или стекло, оставлять промасленные материалы. Водителям запрещено заправлять технику с работающим двигателем, использовать неисправные машины, а также курить рядом с заправляемой техникой.

Нарушителей режима ждут серьезные штрафы. Для граждан суммы составят от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, а для организаций — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кстати, вчера, 20 апреля, вечером загорелся лес в Тарусском районе, в километре от села Трубецкое. Как сообщили в МЧС, пожар были низовым. Люди и хозяйственные постройки не пострадали.

А сегодня обширный пал травы охватил район деревни Пучково в Калуге. На место происшествия выехали пожарные расчеты. Тушить горящую траву вышли и жители деревни.

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