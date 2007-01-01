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Общество

Калужская область продолжает восстанавливать Первомайск: в планах на этот год – 29 объектов

Софья Фирсова
21.04, 12:36
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Министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко посетил подшефный Первомайск, чтобы проверить ход восстановительных работ. Вместе с главой администрации города Сергеем Колягиным они обсудили планы на 2025 год.

В ходе рабочей поездки Александр Шпиренко осмотрел объекты, где уже ведутся работы, включая стоматологическую поликлинику, где калужские специалисты ремонтируют второй врачебный кабинет. Также продолжается восстановление многоквартирных домов, трансформаторных подстанций и канализационного коллектора.

Всего в этом году Калужская область планирует провести восстановительные работы на 29 объектах в Первомайске.

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