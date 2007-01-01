Калужская область готовится к летнему отдыху детей

В регионе началась подготовка к летней оздоровительной кампании 2025 года. Особое внимание уделяется вопросам качества, безопасности и доступности детского отдыха, в соответствии с приоритетами национального проекта «Молодежь и дети». Об этом информирует пресс-служба Правительства Калужской области.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание, посвященное организации летнего детского отдыха. Он подчеркнул важность обеспечения безопасности и качества отдыха, особенно для детей участников СВО. В федеральных детских центрах пройдут патриотические смены, посвященные 80-летию Победы, с участием ветеранов СВО. В этом году регионы обязаны устанавливать квоты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в государственных и муниципальных лагерях.

С 1 июня будет запущена единая цифровая платформа для мониторинга оздоровительной кампании. На ней будут отслеживаться загрузка лагерей, выполнение квот, соблюдение норм безопасности и другие показатели.

РЖД предлагает льготные тарифы для семей с детьми, а для детей от 10 до 18 лет стоимость проезда в поездах дальнего следования составляет половину от взрослого тарифа.

Все детские лагеря обязаны иметь собственные сайты с информацией о программе воспитания.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев сообщил, что летом в регионе планируется открыть около 20 загородных и более 300 пришкольных лагерей. Подать заявление на отдых в загородном лагере можно через портал Госуслуг. Путевки предоставляются бесплатно, в приоритете – дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети участников СВО. Калужские лагеря также примут детей из Первомайска (ЛНР), Белгородской и Курской областей. Программы лагерных смен будут включать не только отдых и развлечения, но и образовательные и воспитательные мероприятия.