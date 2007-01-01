Доходность стратегии робота-советника ВТБ Мои Инвестиции на 50% опережает рынок

Ультраагрессивная инвестиционная стратегия робота-советника от ВТБ Мои Инвестиции показывает доходность, значительно опережающую рынок. С момента запуска она превысила 150%, при том что индекс Мосбиржи за это же время вырос примерно на 100%. Среднегодовой показатель доходности ультраагрессивной стратегии – 16%.

Робот-советник от брокера ВТБ функционирует с 2018 года и предлагает пользователям шесть различных инвестиционных стратегий, разработанных командой аналитиков банка. Ультраагрессивная стратегия предполагает формирование портфеля преимущественно из бумаг крупных российских компаний с высоким потенциалом роста, а также паев инвестиционного фонда с экспозицией на широкий рынок акций РФ. Незначительная доля активов представлена фондом, инвестирующим в реальные золотые слитки, хранящиеся в стране. На длинной дистанции такая стратегия позволяет эффективно диверсифицировать риски и получать потенциально более высокую доходность вложений.

В 2024 году ультраагрессивной стратегией автоматизированного инвестиционного помощника на основе искусственного интеллекта воспользовались более 8000 клиентов ВТБ Мои Инвестиции. Всего же в прошлом году рекомендациям по стратегиям робота-советника следовали свыше 40 000 инвесторов. Робот не осуществляет операций от имени клиента, предоставляя исключительно рекомендации по оптимальному распределению активов, а также выбору моментов для покупки или продажи финансовых инструментов. Окончательное решение остается за самим инвестором.

«Сегодня стремительно развиваются сервисы, которые упрощают сложный инвестиционный процесс, делая его более удобным и расширяя возможности инвесторов. Алгоритмы искусственного интеллекта выводят на качественно новый уровень персонализацию услуг, что уже обеспечивает соответствие предлагаемых решений предпочтениям и риск-профилям клиентов. Мы активно работаем над внедрением инновационных технологий управления активами на базе ИИ, чтобы предоставлять инвесторам лучшие возможности для эффективного управления капиталом», — отметил инвестиционный консультант ВТБ Мои Инвестиции Дмитрий Мельников.

Результаты исследования, проведенного банком ВТБ перед конференцией DATA FUSION 2025, показали готовность россиян в той или иной мере полагаться на рекомендации искусственного интеллекта при использовании различных банковских продуктов, а также в процессе инвестирования. В ходе опроса участников просили представить себя инвесторами с портфелем активов стоимостью 2 миллиона рублей. Четверть опрошенных (26%) хотели бы применять рекомендации искусственного интеллекта при формировании собственного инвестиционного портфеля. Почти каждый пятый россиянин (19%) согласился бы передать ИИ-роботу управление какой-либо небольшой суммой из своего портфеля, а 14% — управление «с ограниченными полномочиями». Безоговорочно передали бы все управление портфелем искусственному интеллекту 11% опрошенных. Таким образом, в той или иной степени доверять ИИ в инвестировании готовы 70% респондентов, что говорит о растущей популярности использования автоматизированных сервисов среди частных инвесторов.