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Общество

Пенсионеры Калужской области сразятся в компьютерном многоборье

Софья Фирсова
21.04, 11:35
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Открыт прием заявок на региональный этап XV Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. К участию приглашаются мужчины старше 63 лет и женщины старше 58 лет, а также пенсионеры льготных категорий (мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет), постоянно проживающие в Калужской области.

Участникам предстоит продемонстрировать навыки работы с программами MS Office, поисковой системой «Яндекс», порталом Госуслуг и сайтом Социального фонда России. Кроме того, необходимо выполнить домашнее задание – создать презентацию на тему «День Победы в Великой Отечественной войне и моя семья».

В команду от региона, которая представит область на федеральном этапе, войдут победители регионального состязания. Дополнительно в команду может быть включен ветеран боевых действий, в том числе участник СВО, для участия в дистанционной номинации «Защитник Отечества».

Заявки принимаются до 30 апреля по электронной почте rubzova@adm.kaluga.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону (4842) 719-117.

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