Калужанка представит регион на Missis World Russia

29-летняя Елизавета Макарова стала обладательницей титула «Миссис Калуга-2025», обойдя 17 конкуренток в борьбе за корону.

Девушка покорила жюри не только красотой, но и впечатляющим списком достижений. Елизавета – успешный юрист, предприниматель и модель. Она сотрудничала с салоном красоты Andrey Silchenko Hair и снималась в клипах звезд Black Star – Егора Крида и Егора Шипа.

В свободное от работы время Елизавета увлекается психологией, большим теннисом и верховой ездой. Теперь Елизавету ждет новый этап – она представит Калужскую область на всероссийском финале конкурса Missis World Russia.

Другие финалистки также получили заслуженные награды: Ксения Острова – «Миссис Калуга», Наталья Агапитова – «Королева Калужского региона», Екатерина Новикова – «Королева Калуги», Маргарита Федулова – «Миссис Калуга Классик» и Ирина Русецкая – «Мама Года».