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Общество

Воспитатели детсада «Парус» изучили основы тактической медицины

21.04, 09:55
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Представители некоммерческой организации «Содружество патриотов Отечества «ЗОВ» продемонстрировали педагогам методы оказания первой помощи при травмах и ранениях, особое внимание уделялось остановке кровотечения и наложению жгутов. Занятие было организовано при содействии депутата Гордумы Алексея Колесникова.

«В округе продолжается цикл мероприятий, посвящённых обучению тактической медицине и патриотическому воспитанию молодого поколения.  Навыки оказания  первой помощи сегодня очень востребованы, мы готовы провести обучение всех желающих», – прокомментировал депутат.

 «Эти навыки необходимы педагогам, не только для действий в экстремальных ситуациях,  но и для оказания помощи пострадавшим в ДТП, или при бытовых травмах. Мы с коллегами решили, что необходимо обучиться, по крайней мере, основам оказания первой помощи. Также планируем организовать занятия для детей старшего дошкольного возраста, доступно объяснить основы безопасности жизнедеятельности», – рассказала заведующая детским садом «Парус» Татьяна Михайлова.

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