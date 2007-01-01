Воспитатели детсада «Парус» изучили основы тактической медицины
Представители некоммерческой организации «Содружество патриотов Отечества «ЗОВ» продемонстрировали педагогам методы оказания первой помощи при травмах и ранениях, особое внимание уделялось остановке кровотечения и наложению жгутов. Занятие было организовано при содействии депутата Гордумы Алексея Колесникова.
«В округе продолжается цикл мероприятий, посвящённых обучению тактической медицине и патриотическому воспитанию молодого поколения. Навыки оказания первой помощи сегодня очень востребованы, мы готовы провести обучение всех желающих», – прокомментировал депутат.
«Эти навыки необходимы педагогам, не только для действий в экстремальных ситуациях, но и для оказания помощи пострадавшим в ДТП, или при бытовых травмах. Мы с коллегами решили, что необходимо обучиться, по крайней мере, основам оказания первой помощи. Также планируем организовать занятия для детей старшего дошкольного возраста, доступно объяснить основы безопасности жизнедеятельности», – рассказала заведующая детским садом «Парус» Татьяна Михайлова.
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