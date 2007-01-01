Калужане задыхаются в своих квартирах от жары

Жители Калуги возмущены нерасторопностью городских властей, которые до сих пор не отключили отопление в домах.

В социальных сетях все выходные и в понедельник, 21 апреля горожане высказывают претензии к горячим батареям, когда за окном двадцатиградусная жара.

- Это просто издевательство в такую жару продолжать топить, - пишет калужанка Наталья. - А если в июне будет похолодание, значит будут топить до июня?

В городской управе сообщили, что не во всех котельных можно уменьшить теплоснабжение из-за конструктивных особенностей оборудования. Там, где это возможно, нагрев уменьшили.

Когда официально будет завершен отопительный период, городские власти не говорят.

- Ждем постановление, - ответили нам в пресс-службе городской управы.