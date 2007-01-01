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Новость дня Общество

В Калужской области фиксируется в среднем 500 детских травм в месяц

Статистику по детскому травматизму сообщила в понедельник, 21 апреля министр здравоохранения региона на заседании правительства области.
Владимир Андреев
21.04, 09:28
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В 2024 году в Калужской области зафиксировали 21 079 случаев детского травматизма, почти 4000 из них потребовали вызова скорой помощи. В среднем каждый месяц регистрируется около 500 уличных травм, а в летние каникулы этот показатель вырастает более чем в два раза.

Главная причина, по мнению властей, — недостаток у детей навыков безопасного поведения.

— Наибольшему риску подвержены младшие школьники, — отметила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова на заседании правительства области.

Чаще всего дети страдают от уличных травм. На падения с велосипедов, качелей и деревьев приходится до 51% всех травматических ситуаций. На втором месте бытовые повреждения. 45% случаев связаны с ожогами, порезами и ударами током.

ДТП на третьем месте. В прошлом году с участием подростков произошло 730 аварий, шесть детей погибло.

Власти призывают родителей усилить контроль за детьми, особенно в летний период, когда риски возрастают.

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