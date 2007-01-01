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Новость дня Общество

За неделю в Калуге родилось 35 мальчиков и 20 девочек

ЗАГС Калуги сообщил свежие данные демографической ситуации с 14 по 19 апреля.
Владимир Андреев
20.04, 13:29
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За эти дни калужан стало больше на 55 человек. В городе появилось 15 новых семей.

С начала года в Калуге составлено уже 1050 актов о рождении и 437 – о заключении брака.

За первый квартал нынешнего года в Калуге на свет появилось 859 новорожденных. В прошлом году малышей было больше. Причем в регионе   за первые три месяца 2025 года родилось 668 детей, которые стали в семьях вторыми и третьими.  

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