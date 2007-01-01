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Новость дня Общество

На Пуховском пруду в Калуге образовался локальный паводок

Софья Фирсова
19.04, 11:03
1 858
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Калужане прислали в редакцию видео, снятое на Пуховском пруду в Калуге.

- Откуда здесь столько воды? - недоумевают местные жители.

Также автор видео сообщил, что вода уже добралась до гаражей и затапливает их.

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