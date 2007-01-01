Жители Калуги пожаловались на большегрузы, которые разбивают дорогу

В редакцию обратился мужчина, проживающий в СНТ «Рассвет». Он рассказал, что рядом с их домами идет стройка, последствия которой совсем не устраивают местных жителей.

- Большегрузы ломают дорогу, которую мы делали за свой счет, своими руками. Мы все время выходим на субботники, облагораживаем территорию, эту дорогу засыпали сами, - рассказал наш читатель.

Также мужчина прислал видео, на котором он проследовал за грузовиком, везущим песок к стройке. Водитель отказался говорить с мужчиной и объяснять, кто дал разрешение на проезд по проселочной дороге.

- Руководитель стройки нам обещал, что и дорога наша не пострадает, что щебенки нам подсыплет, систему водоотведения наладит. Вместо этого нам разбили дорогу, - уточняет мужчина. - Мы намерены обращаться в прокуратуру.

Мы будем следить за развитием событий.