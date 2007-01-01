В Калужской области проходит перепись пчел

В Калужской области продолжается перепись и регистрация всех пчелиных семей. Как напомнил в своем Telegram-канале глава комитета ветеринарии при региональном правительстве Евгений Водолазов, идентификация пчел обязательна для всех владельцев, независимо от формы собственности.

Крайний срок завершения переписи — 1 сентября 2025 года. Маркировать пчел необходимо в течение двух недель после заселения улья или ввоза на территорию России. Для идентификации на каждый улей будет установлена табличка с уникальным номером или штрих-кодом пчелиной семьи.

По этим данным в системе Россельхознадзора можно будет получить полную информацию о каждой зарегистрированной пчелиной семье.