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Общество

В Калужской области проходит перепись пчел

Софья Фирсова
19.04, 10:30
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В Калужской области продолжается перепись и регистрация всех пчелиных семей. Как напомнил в своем Telegram-канале глава комитета ветеринарии при региональном правительстве Евгений Водолазов, идентификация пчел обязательна для всех владельцев, независимо от формы собственности.

Крайний срок завершения переписи — 1 сентября 2025 года. Маркировать пчел необходимо в течение двух недель после заселения улья или ввоза на территорию России. Для идентификации на каждый улей будет установлена табличка с уникальным номером или штрих-кодом пчелиной семьи.

По этим данным в системе Россельхознадзора можно будет получить полную информацию о каждой зарегистрированной пчелиной семье.

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