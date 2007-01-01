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Общество

Роспотребнадзор предупредил калужан об опасности боррелиоза

Софья Фирсова
19.04, 08:30
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С наступлением тепла в Калужской области активизировались иксодовые клещи — переносчики клещевого боррелиоза. Это опасное заболевание, поражающее кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы.

В Роспотребнадзоре напоминают о мерах предосторожности и необходимости своевременного обращения к врачу.

Заражение боррелиозом происходит только через укус клеща. Важно аккуратно удалить насекомое, не раздавливая его, и обработать место укуса антисептиком. Рекомендуется сдать клеща на анализ в лабораторию.

Тревожными симптомами являются кольцевидное покраснение на месте укуса, повышенная температура, слабость, головная боль и ломота в мышцах. При их появлении необходимо немедленно обратиться к врачу.

Для защиты от клещей Роспотребнадзор советует использовать репелленты, носить закрытую одежду при посещении леса и дачных участков, регулярно осматривать себя и обрабатывать одежду и открытые участки кожи акарицидными средствами.

Специалисты подчеркивают, что боррелиоз успешно лечится антибиотиками, особенно на ранней стадии. Поэтому при первых признаках заболевания важно не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.

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