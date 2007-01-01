«Райские яблони» украсили вход в Губернский парк в Калуге

Калужский Губернский парк встречает весну обновленным: у входа высадили 20 декоративных яблонь сорта Маковецкого.

Эти деревья, известные своим пышным розовым цветением и изящной кроной, по праву называют «райскими яблонями». Кроме того, их мелкие плоды сохраняются на ветках до середины зимы и будут украшать парк даже в холодное время года.

Работы по озеленению продолжаются, и калужан ждут новые приятные сюрпризы. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства Калуги.