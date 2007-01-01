Слёток неясыти попал в калужский центр реабилитации

Новый пациент появился в калужском центре реабилитации диких животных «Феникс». Это маленький совёнок неясыти, который, по всей видимости, неудачно совершил свой первый вылет.

Неравнодушные люди подобрали малыша и пытались выкормить его самостоятельно. Аппетит у слётка хороший, но он постоянно заваливается на бок, вероятно, из-за травмы, полученной при падении.

Сейчас специалисты центра ждут результатов ветеринарного осмотра, чтобы оценить состояние совёнка и назначить необходимое лечение.