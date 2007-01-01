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Новость дня Общество

В Калужской области пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой

Софья Фирсова
18.04, 14:37
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О местонахождении Анастасии было неизвестно с 16 апреля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

18 апреля волонтеры сообщили, что девушку удалось найти.

Что с ней случилось и, где она была, не уточнятся.

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