В Калужской области пропавшую 16-летнюю девушку нашли живой

О местонахождении Анастасии было неизвестно с 16 апреля. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

18 апреля волонтеры сообщили, что девушку удалось найти.

Что с ней случилось и, где она была, не уточнятся.