Калужские волонтеры организовали сложную хирургическую операцию для ребенка из ДНР
В четверг, 17 апреля маленькую Варвару выписали из больницы.
Девочке назначили в Донецке удаление селезенки - медицинских возможностей местных клиник не хватало, чтобы ювелирно вырезать ей кисту и спасти пораженный орган.
Через знакомых мама больного ребенка узнала о калужском волонтерском движении "Содружество", участники которого профессионально занимаются полевой и гражданской медициной.
Связалась - и сразу получила ответ по поводу нужного специалиста.
Он нашелся в 9-й детской больнице Москвы. Калужские волонтеры отправили туда медицинские документы девочки и очень быстро получили ответ: привозите ребенка.
Операция прошла благополучно. Вчера Варвару выписали из больницы, а уже завтра-послезавтра маленькая красавица с мамой поедет домой.