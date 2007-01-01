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Общество

Калужские волонтеры организовали сложную хирургическую операцию для ребенка из ДНР

В четверг, 17 апреля маленькую Варвару выписали из больницы.
Михаил Тырин
18.04, 12:43
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Девочке назначили в Донецке удаление селезенки - медицинских возможностей местных клиник не хватало, чтобы ювелирно вырезать ей кисту и спасти пораженный орган.

Через знакомых мама больного ребенка узнала о калужском волонтерском движении "Содружество", участники которого профессионально занимаются полевой и гражданской медициной.

Связалась - и сразу получила ответ по поводу нужного специалиста.

Он нашелся в 9-й детской больнице Москвы. Калужские волонтеры отправили туда медицинские документы девочки и очень быстро получили ответ: привозите ребенка.

Операция прошла благополучно. Вчера Варвару выписали из больницы, а уже завтра-послезавтра маленькая красавица с мамой поедет домой.

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