В Калуге умер тренер Василий Будик

О месте и времени прощания с ним пока не сообщается.

17 апреля ушел из жизни 77-летний тренер и спортсмен Василий Будик. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщили в сообществе федерации баскетбола Калужской области во Вконтакте.

- Много говорить здесь не стоит - его знали все, кто хоть немного знаком с баскетболом и футболом, как в Калужской области, так и за её пределами. Сколько игроков прошло через "его руки" за все годы его тренерской деятельности - не сосчитать! А сколько игр он "отбегал" со свистком и будучи игроком (по ветеранам)!.. - написали администраторы группы. - Но большинство, разумеется, видели его в качестве руководителя баскетбольных команд, представлявших КФ МГТУ им.Баумана.

Василий Будик много раз приводил своих воспитанников к победам в соревнованиях областного и республиканского масштаба.