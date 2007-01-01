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Общество

В Калуге умер тренер Василий Будик

О месте и времени прощания с ним пока не сообщается.
Софья Фирсова
18.04, 12:18
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17 апреля ушел из жизни 77-летний тренер и спортсмен Василий Будик. Он долгое время боролся с тяжелой болезнью. Об этом сообщили в сообществе федерации баскетбола Калужской области во Вконтакте.

- Много говорить здесь не стоит - его знали все, кто хоть немного знаком с баскетболом и футболом, как в Калужской области, так и за её пределами. Сколько игроков прошло через "его руки" за все годы его тренерской деятельности - не сосчитать! А сколько игр он "отбегал" со свистком и будучи игроком (по ветеранам)!.. - написали администраторы группы. - Но большинство, разумеется, видели его в качестве руководителя баскетбольных команд, представлявших КФ МГТУ им.Баумана.

Василий Будик много раз приводил своих воспитанников к победам в соревнованиях областного и республиканского масштаба.

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