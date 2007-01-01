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Общество

Куница продемонстрировала акробатические навыки перед фотоловушкой в «Калужских засеках»  

Софья Фирсова
18.04, 10:06
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Куница продемонстрировала акробатические навыки перед фотоловушкой в «Калужских засеках»

Калужский заповедник поделился уникальными кадрами, полученными с фотоловушки. На видео запечатлена лесная куница, демонстрирующая невероятную ловкость и изящество прыжков. Хотя куница — типичный обитатель заповедника, подобные кадры удалось получить впервые.

- Буреломы и валежник для куниц не преграда, — комментирует Елена Литвинова, старший научный сотрудник засек. - Эти изящные хищники прекрасно карабкаются и бегают по стволам деревьев, могут даже пересекать реки по висящим стволам. Однако они также часто спускаются на землю, преодолевая значительные расстояния по лесным дорогам в поисках добычи, например, грызунов.

Видео, снятое фотоловушками заповедника, позволяет увидеть удивительные акробатические способности куницы в её естественной среде обитания. Заповедник «Калужские засеки» продолжает мониторинг животного мира, радуя нас редкими и захватывающими кадрами.

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