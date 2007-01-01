Геннадий Новосельцев: «Я думаю, что все в зале испытали гордость за достижения Калужской области»

Председатель Законодательного собрания Калужской области прокомментировал отчет губернатора.

17 апреля в Концертном зале областной филармонии состоялся ежегодный отчёт губернатора Владислава Шапши. Губернатор рассказал о ключевых итогах деятельности правительства области за 2024 год и обозначил задачи по дальнейшему развитию региона.

Мероприятие традиционно состоялось в рамках заседания сессии Законодательного Собрания. Парламентарии приняли отчет главы региона единогласно.

Доклад губернатора прокомментировал председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев:

- Сегодня глава региона представил нам всесторонний глубокий отчет о работе правительства. Я думаю, что все в зале испытали гордость за достижения Калужской области. В тоже время перед всеми органами власти стоят масштабные задачи по дальнейшему движению вперед. Региональный парламент будет активно участвовать в их решении. Хочу более подробно остановиться на программе наказов избирателей, о которой сегодня говорил Владислав Валерьевич. Она была создана в 2020 году, за это время программа включила в себя порядка 3,5 тысяч наказов, 90% их них уже реализованы. Все наказы собраны в одном месте – на сайте er40.ru . Каждый житель может зайти на сайт и посмотреть, что было сделано за прошедшие пять лет в разрезе каждого района. Сделано, на самом деле, немало, но впереди тоже большие задачи. Начинаем формировать новую Народную программу 2025-2030. Я надеюсь, что вместе с жителями области, правительством региона во главе с губернатором мы эти задачи обязательно выполним. Благодарен Владиславу Валерьевичу за быстрое реагирование на предложение депутатов фракции «Единая Россия», озвученное мной только вчера на встрече с лидерами парламентских фракций. Предложение касалось увеличения финансирования программ инициативного бюджетирования. В этом году мы уже распределили по районам 350 миллионов рублей, но этого оказалось недостаточно. Не все важные объекты вошли в программу. Как сказал сегодня губернатор, дополнительно на инициативное бюджетирование будет выделено 84 миллиона рублей. Благодаря этим средствам все проекты будут реализованы. В востребованности программы мы очередной раз убедились, посещая отчеты глав администраций районов, где встречались с местными депутатами, общались с людьми. Программа является большим подспорьем в решении проблем, волнующих жителей. В каждом районе есть свои достижения, повсеместно идет строительство, ремонты, благоустройство. Будем развивать это направление и дальше.