+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге застройщик перекрыл плитами половину дороги
Новость дня Общество

В Калуге застройщик перекрыл плитами половину дороги

Фото прислали жители улицы Пухова в пятницу, 18 апреля.
Игорь Кирдаков
18.04, 08:55
0 888
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они пишут, что в этом месте и так всегда было трудно проехать из-за множества припаркованных автомобилей.

Застройщик высотной многоэтажки положил бетонные плиты аккурат по огромной трещине, которая образовалась на дороге в начале апреля.

- Если дорога «поехала», то где уверенность, что такие трещины не возникнут на стенах жилых пятиэтажек, что стоят рядом? – спрашивают жители.

Городские власти пока не комментируют ситуацию.

Лента настроения
7 оценили
29%
0%
0%
0%
0%
71%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBQYkhlbUZXQ1kvUUF3ZGQwK2dDM2c9PSIsInZhbHVlIjoiSDVsMStlNmh4SEdlMEpDRU5iMWd6Z1k2YjFVWkZ5YU5OUXBGWTdVMUFpRUhpbG0zV290L1M2aUZnZ2xDQ3h5eFNYVlUzMjU1bFNVMFkvV1BNNFpzdlJYK1JPYVZxVWpsTWlGamRJdjFnNElpM0hNbUR4d0dnR1ozTjZhTHFuYk9pWHBEcVZWY0FWeDFvei9TbmtEUWlLd2FsVUpyMEFyY3RoVXkxeHlWVEpjUjdGVHFIYk5zUGxpUGdBK2wvSVlDWFZNUHZHbjAwZUtpdVR4aDZQMEp5N1NGQmw2V0ZHQnlpc3I1SWhHWEk4cGQrSEFGMFpVREJ3c1BGakN3bWVpb2crSDdYRXFia3NDRkNDU1ZwMWhSRDBkMC8vWEp1emJBTzNmb1pnekZ1UTQ2a2hOaklXMFBOWk4wbWZBMEdqU0pjMUVWTU1oajdlbVphWjZxbUxib2lPVkZBTkMvSzdqcHlQUEZyQ0hoS3V4QXNYSTlEY1Q3WUFxampDNFhXci94cWVpbmw1WXdLVTNSTTc4V2pVbVRseERBOUI4aGw1eENOdTRhYmdHMFU1eWVGSTBhZWNuVDRqc21WdWlFaEFxWCIsIm1hYyI6ImJiOTg3NmRkYmY1YjJiOTVjNDA0ZmQyZDZmMmFmYzA5ZmRmODQwMzk1NjM5ZDcyMDk5MDBjY2EyM2VhYWFiZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxjVkZVNVE4RTczdnRhUEFQWnNDUXc9PSIsInZhbHVlIjoiYlBpM05VdHluNFBROFcvYjZFUDhybS92UUN3YVpUK1RsYjNEUTJmNWFOczRPWFpDRmd3MjdNNGJRSG5DZm1YblExKyt0dSs1eTR6cDlrMkhGTVRHRnBBd0ZEaVZpQXBzMDlNdmpZSURhK25TcnJ6ZUhDY0I1SzVBNER1M1FEZXdyL3pWVlhEWXRVa3pkaDJoYjlpa1JmaFhISGxOcjlCV3ZFV3RVK2tVekZIOXRobnp2MjlaYUxueEM0YUU3amRzWkl6bzRTMDk3NEUzWlNWT1R0bzRqMHkranc2bnpuTGpNMUZ0SnE0VDNCQ2h4bDRiNHVQcmZyNVVUdlVtMWYwcUJOZDZiQWNRaVZ2SVpPTWNQTU44Z0o0Z21lazVaSHVHTldQNkV0eGhqTGNINWNoR1Y4Zk1FZlljYlhjMFFwU3lHUEZQTXJVMGZMNmNBK0pHTzBwb0dPcWwvUk1tUWZ4M2xFa3JjK3FRdDJiQ25La0tyWUVBVnNwa2pkOW1Tb3o5NWZWTHJSUVdZdVE0Nms5eEk3U01ndVNQUnZPekprWmJFbk1YMXNTczNFaE9iS29DOUEveUhGT2I5VkhLVE9aWGk2cENYZ2diRUxMOTVnYUhSV3FPdlozQW9VL2JvQjUrYjI1OGZ0ZmxJZ3FHekdvdU93eVdEaGF2UTY0UXc0eXk1UzhzWVhxOTZwckNiUUgwdU1BYm9Ka2VkVXF1T2RMdDBnTjBzTWFGM0xRa2Y0WjZ5eERJcDB5ckRPYnE0cXJHNmN4T2ZuQTR2KzI2Mk52b2U1ZXVhMUQzeXJBVWlIWjV4bFA4c0JqTzQvNDArbUNOdExPeklFU2prejNoaWJCVSIsIm1hYyI6ImU3NDQ3ZmI0NzI5MGY0NWRjZWFkMmRmNzI5M2VkYjg5NjM3ZWUxZWIyOWRiYTdlMDkyODk4ZjFkYmI2MzFhNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+