В Калуге застройщик перекрыл плитами половину дороги
Фото прислали жители улицы Пухова в пятницу, 18 апреля.
Они пишут, что в этом месте и так всегда было трудно проехать из-за множества припаркованных автомобилей.
Застройщик высотной многоэтажки положил бетонные плиты аккурат по огромной трещине, которая образовалась на дороге в начале апреля.
- Если дорога «поехала», то где уверенность, что такие трещины не возникнут на стенах жилых пятиэтажек, что стоят рядом? – спрашивают жители.
Городские власти пока не комментируют ситуацию.