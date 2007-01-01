В Калуге застройщик перекрыл плитами половину дороги

Фото прислали жители улицы Пухова в пятницу, 18 апреля.

Они пишут, что в этом месте и так всегда было трудно проехать из-за множества припаркованных автомобилей.

Застройщик высотной многоэтажки положил бетонные плиты аккурат по огромной трещине, которая образовалась на дороге в начале апреля.

- Если дорога «поехала», то где уверенность, что такие трещины не возникнут на стенах жилых пятиэтажек, что стоят рядом? – спрашивают жители.

Городские власти пока не комментируют ситуацию.