Калужские дети написали истории о своих родственниках-фронтовиках
Конкурс эссе среди учеников детских школ искусств провел Центр развития культуры Калужской области.
Мероприятие приурочено к 80-летия Победы, рассказали 17 апреля в региональном министерстве культуры.
В конкурсе приняли участие 34 школьника из 13 районов.
- Истории детей о своих родственниках-фронтовиках показывают, насколько глубоко дети осознают значение тех великих событий, переживая гордость за свою семью и страну, - заявил директор Центра Дмитрий Романов.