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Общество

Калужские дети написали истории о своих родственниках-фронтовиках

Дмитрий Ивьев
17.04, 13:58
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Конкурс эссе среди учеников детских школ искусств провел Центр развития культуры Калужской области.

Мероприятие приурочено к 80-летия Победы, рассказали 17 апреля в региональном министерстве культуры.

В конкурсе приняли участие 34 школьника из 13 районов.

- Истории детей о своих родственниках-фронтовиках показывают, насколько глубоко дети осознают значение тех великих событий, переживая гордость за свою семью и страну, - заявил директор Центра Дмитрий Романов.

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