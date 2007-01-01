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Общество

Губернатор поблагодарил калужан за работу сообща

Дмитрий Ивьев
17.04, 14:44
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Владислав Шапша по итогам отчета перед депутатами 17 апреля заявил, что область добилась досанкционных показателей в промышленном производстве.

- Перезапустили автокластер. Активно развиваем фармпроизводство, деревообработку. Показываем хорошие результаты в сельском хозяйстве, - прокомментировал глава региона. - Прошедший 5-летний период был непростым. Но несмотря на вызовы, мы справились. И уверенно держим курс на дальнейшее развитие. Потому что действуем сообща. За это огромная благодарность жителям Калужской области.

Он выразил благодарность команде областного правительства, депутатам Заксобрания, Госдумы, Сенаторам РФ, главам муниципалитетов, руководителям федеральных структур, представителям общественных организаций.

Отдельно он отметил бывших губернаторов - Валерия Сударенкова и Анатолия Артамонова. Они присутствовали на отчете.

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