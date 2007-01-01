В Калуге готовятся к открытию нового Театра юного зрителя
Это произойдет в июне, сообщил в четверг в ходе своего отчета перед депутатами губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Также он рассказал, что за пять лет в регионе обновили 90 домов культуры, детских школ искусств, музеев и театров.
Минкульт РФ поддержит проект реконструкции кинотеатра «Центральный».
Также глава региона затронул тему спорта.
В регионе создано еще 120 спортивных сооружений, подчеркнул Шапша.
В 2025 году начнется строительство ФОКа с бассейном в Козельске. В планах также есть строительство центра адаптивных видов спорта, конно-спортивного манежа, центра гребных видов спорта и фиджитал-центра.