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Общество

В Калуге готовятся к открытию нового Театра юного зрителя

Это произойдет в июне, сообщил в четверг в ходе своего отчета перед депутатами губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
17.04, 14:04
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Также он рассказал, что за пять лет в регионе обновили 90 домов культуры, детских школ искусств, музеев и театров.

Минкульт РФ поддержит проект реконструкции кинотеатра «Центральный».

Также глава региона затронул тему спорта.

В регионе создано еще 120 спортивных сооружений, подчеркнул Шапша.

В 2025 году начнется строительство ФОКа с бассейном в Козельске. В планах также есть строительство центра адаптивных видов спорта, конно-спортивного манежа, центра гребных видов спорта и фиджитал-центра.

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