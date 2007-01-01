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Общество

В Калужской области увеличат финансирование местных инициатив

Дмитрий Ивьев
17.04, 12:02
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Из бюджета выделят больше на 84 миллиона рублей, сообщил 17 апреля в ходе отчета перед депутатами губернатор Владислав Шапша.

- В 2020 году была сформирована программа наказов калужан. Было собрано более 3000 предложений и пожеланий жителей региона, - отметил он. - Медицина, образование, дороги, транспорт, городская среда, ЖКХ. Из этих обращений сложилась народная программа развития региона. Наказы жителей области стали главным ориентиром для работы нашей команды. Все эти годы последовательно решаем их.

По его словам, востребована в регионе и программа инициативного бюджетирования, поддержки школьных, молодежных инициатив.

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