В Калужской области дефицит врачей сократился на 14%

Об этом 17 апреля в ходе своего отчета перед депутатами сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дефицит среднего медперсонала уменьшился на 11%.

- Сдвинули с места ситуацию с кадровым дефицитом в здравоохранении, - рассказал губернатор. - В прошлом году в больницы области принято 114 медработников. По целевому набору у нас обучается почти 800 молодых калужан. У нас действует система поддержки медиков. Решения принимаются и на муниципальном уровне.

Глава региона отметил, что за последние пять лет в области обновили 104 ФАП и врачебных амбулаторий на селе, капитально отремонтировали 87 поликлиник и стационаров, построили новый корпус областной детской больницы, службы медпомощи получили 173 автомобиля.

Также сформирована сеть сосудистых центров. Открыты центры амбулаторной онкологической помощи в Калуге, Козельске и Кирове.

- Смертность от инфарктов за 5 лет снизилась практически наполовину, - подчеркнул Шапша. - А показатель пятилетней выживаемости людей с онкологией у нас лучший по ЦФО. Обратился к главе государства с просьбой о содействии в строительстве лечебно-диагностического корпуса областного онкодиспансера. Работаем над включением объекта в одну из федеральных программ. Готовится к открытию поликлиника на Правобережье Калуги. В этом году начнётся строительство новых больничных корпусов в Козельске и Людиново.