Шапша рассказал о поддержке военных
Шапша рассказал о поддержке военных
Губернатор Калужской области затронул эту тему в ходе отчета депутатам, который проходит 17 апреля.
Владислав Шапша напомнил, что установлена единовременная выплата в миллион рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
А участникам СВО из Калужской области доставили 4,5 тысячи тонн грузов.
- Учредили областную медаль «За мужество и самоотверженность», - отметил также губернатор. - В области действуют 34 вида соцподдержки участников СВО и их семей. Готовимся к возвращению бойцов с победой. Поможем восстановить здоровье, трудоустроиться, получить образование. В июле на базе облбольницы откроем Центр медицинской реабилитации для участников и ветеранов боевых действий. Запустили областную кадровую программу «Герои земли Калужской». Уже получили 329 заявок.