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Шапша рассказал о поддержке военных

Дмитрий Ивьев
17.04, 11:30
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Шапша рассказал о поддержке военных

Губернатор Калужской области затронул эту тему в ходе отчета депутатам, который проходит 17 апреля.

Владислав Шапша напомнил, что установлена единовременная выплата в миллион рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

А участникам СВО из Калужской области доставили 4,5 тысячи тонн грузов.

- Учредили областную медаль «За мужество и самоотверженность», - отметил также губернатор. - В области действуют 34 вида соцподдержки участников СВО и их семей. Готовимся к возвращению бойцов с победой. Поможем восстановить здоровье, трудоустроиться, получить образование.  В июле на базе облбольницы откроем Центр медицинской реабилитации для участников и ветеранов боевых действий. Запустили областную кадровую программу «Герои земли Калужской». Уже получили 329 заявок.

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