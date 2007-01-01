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Медведи расплодились в Калужской области

В последнее время в лесах нашего региона этих животных стало заметно больше.
Дмитрий Ивьев
17.04, 10:45
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В 2024 году учтены 142 медведя, рассказали нам 17 апреля в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Чаще всего эти животные обитают в районах, которые находятся ближе к Смоленской области.

Медведей видели в Барятинском, Износковском, Куйбышевском, Мосальском, Спас-Деменском и Юхновском районах.

Напомним, прошлым летом медведь убил человека в Износковском районе.

Что делать при встрече с этим зверем в лесу, нам подробно рассказывала руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

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