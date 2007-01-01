Такой хоккей Калуге НУЖЕН

Калужская команда и её болельщики ­гремят на всю страну.

Морозный московский вечер, за окном завывает метель, а в тёплой квартире маленький мальчик, едва научившийся ходить, уже крепко сжимает в руках хоккейную клюшку. Это Саша Овечкин, будущая легенда мирового хоккея. Ему всего три, может быть, четыре года, но глаза горят недетским азартом. На нём настоящая, хотя и немного великоватая хоккейная форма. Он усаживается перед мерцающим экраном телевизора, где разворачивается захватывающая хоккейная баталия. Забыв про игрушки, он впитывает каждое движение игроков, каждый удар клюшки, каждое попадание шайбы в ворота. В его детской душе зарождается мечта, такая же чистая и бескрайняя, как ледовое поле. Мечта, которая спустя годы приведёт его к великому рекорду.

Эта история — ​яркий пример того, какой силой обладает мечта, помноженная на упорство и любовь к своему делу. Именно она позволила хоккейному клубу «Калуга» сделать, казалось бы, невозможное. Осенью 2024 года в городе, чьё имя раньше не фигурировало на хоккейной карте страны, родилась новая команда, готовая написать свою собственную историю успеха в профессиональном хоккее. Она стала настоящим лучом света, притягивающим взрослых и маленьких болельщиков. Кто знает, возможно, именно в Калужской области теперь зажжётся звезда нового Овечкина.

Каждый из 49 матчей сезона — отдельная история, порой весёлая, порой грустная, но всегда трогающая душу любого причастного. Пять матчей плей-­офф достойны отдельного сериала: «Молодёжка по-­калужски». Особое место в нём точно стоило бы уделить преданным болельщикам клуба — ​половина смотрела последнюю игру Калуги не в уютных квартирах, а в трансляции во дворце спорта «Центральный», больше двухсот человек лично посетили выездные игры в северной столице.

Несмотря на досадное поражение в финале от команды Санкт-­Петербурга, руководство клуба не собирается сдаваться и продолжит развивать хоккей в Калуге. Ведь хоккейные матчи стали не просто спортивным событием, но и настоящим семейным праздником, местом встречи друзей и коллег, ярким воспоминанием для детей. Мы встретились с директором ХК «Калуга» Никитой Литвиновым, чтобы узнать, как команде из десяти человек удалось создать в Калуге — ​городе, не отмеченном раньше на хоккейной карте страны, сильный коллектив профессионального уровня.

От мечты к реальности

— Никита Сергеевич, расскажите, с чего всё начиналось.

— По окончании сезона в ЮХЛ мы с тренером юношеской команды Александром Кудиновым обсуждали перспективы развития хоккея. Он изначально считал, что стоит сосредоточиться на победе в Юниорской лиге, однако я был убеждён: наш потенциал позволяет ставить более амбициозные цели. Александр поддержал эту идею. И теперь, наблюдая, как хоккей объединил калужан, как искренне радуются дети, пожилые люди и молодёжь, я понимаю, что риск себя оправдал.

Отдельно хочется поблагодарить правительство Калужской области, которое поверило в нас и дало нам шанс.

— Расскажите об этом.

— Времени было в обрез, но хотелось сделать всё на высшем уровне. Мы сразу же подали объявление о поиске игроков в команду, также пригласили на сборы ребят из ЮХЛ. Затем начали подбирать тренерский штаб. Я понимал, что это должен быть человек с большим опытом, умеющий найти подход к молодым игрокам. Старшие товарищи предложили обратиться к Андрею Кирдяшову. Он заслуженный тренер России с советской закалкой, больше 30 лет был тренером в Высшей лиге. Он согласился, приехал в Калугу. Перед первой отборочной тренировкой мы показали Кирдяшову город, чтобы он проникся атмосферой нашей колыбели космонавтики.

— Расскажите об игроках. Трудно было собирать команду?

— Несмотря на нехватку времени, старались подходить к этому вопросу очень кропотливо, некоторых игроков смотрели по два-три раза. Обычно к старту сезона все команды полностью сформированы, однако мы как начинающий коллектив продолжали комплектовать состав вплоть до 15 января — ​окончательного срока подачи заявок. Это создало дополнительные сложности: например, в августе, когда требовалось заказать игровую форму, у нас всё ещё не было окончательно утверждённого списка участников. Много было трудностей, но в последний момент все наши усилия оправдались, всё сложилось. Когда играли первый матч в Салехарде, мы всем штабом прильнули к телевизору во Дворце спорта. Какое это было наслаждение — первый раз наблюдать за ребятами, которые играют в профессиональном хоккее!

— Как ребята себя ощущали, сильно давил груз ответственности?

— Эти ребята — ​наша гордость. Несмотря на высокие ожидания, все оставались удивительно скромными: никто не стремился выделиться, а искреннее внимание болельщиков вызывало у них почти детскую застенчивость. Во многом это заслуга тренерского штаба: спортсмены безгранично уважают своих наставников и внимательно прислушиваются к каждому их совету.

— Какие задачи ставили на сезон?

— Вы знаете, поскольку в городе до этого вообще не было профессионального хоккея, трудно было что-­то планировать. У нас была большая мечта. Я сам спортсмен, вырос в семье спортсменов, мой отец играл в хоккей. И мне очень хотелось, чтобы в моём родном городе был этот хоккейный праздник, чтобы каждый раз видеть, как оживают трибуны, как растут хоккеисты. У нас не самый большой бюджет, не было возможности подбирать топовых игроков для конкретных задач. Калуги на хоккейной карте в принципе не было. Со многими игроками нам повезло, кто-­то приезжал по рекомендации, но путь прошли непростой. Тренер смог подобрать крепкую команду под свою философию игры.

— У вас довольно много активностей для болельщиков.

— Мы стремимся создавать для болельщиков не просто спортивное событие, а полноценный праздник с разноплановой программой. В этом сезоне аудитория приходила на стадион без дополнительных приглашений — ​мы усилили вовлечённость за счёт коллабораций. Например, при поддержке компании «Эконива» организовали детские игровые зоны, а партнёр «Синтек» предоставил призы для розыгрышей. Зрители оценили такой формат: матчи стали не только зрелищными, но и интерактивными. Каждый мог найти занятие по интересам, будь то конкурсы или общение с единомышленниками. Итогом этого подхода стало рождение в городе уникальной хоккейной культуры — ​теперь матчи объединяют семьи, друзей и целые поколения.

— Хоккейная культура? Расскажите подробнее.

— Хоккейная культура в Калуге расцвела невероятно быстро. Билеты на матчи раскупаются за два-три часа, без какой-либо агрессивной рекламы — ​сарафанное радио работает идеально. Наше сообщество болельщиков стало настоящей семьёй: в специальном чате ежедневно звучат тёплые приветствия вроде «Доброе утро, семья!» Представьте, 2000 человек, объединённых любовью к хоккею, делятся эмоциями, поддерживают друг друга и команду. Одна из фанаток как-­то написала, что матч для неё — ​словно «луч света в серой рутине будней». А после игры в Санкт-­Петербурге, где счёт решили доли секунды, трибуны не скрывали слёз. Люди переживали не столько за результат, сколько за ребят, выложившихся на льду до конца. Тогда многие вслух заговорили: «А если этот праздник закончится?» Именно в тот момент мы осознали: назад дороги нет. Калуга заслужила свой хоккей, и мы сделаем всё, чтобы он жил, развивался и вдохновлял новые поколения.

— Какие планы на будущее, есть уже какая-­то стратегия?

— Калужский хоккей имеет продуманную стратегию развития. У нас имеется серьёзная база: современная инфраструктура, включающая многофункциональный Дворец спорта, который стал центром притяжения для игроков и зрителей. Есть опыт, лучшие болельщики в лиге. Есть команда неравнодушных людей, готовых работать на благо спорта. Следующий шаг — ​переход на качественно новый уровень. Для этого необходима консолидация усилий: диалог с региональными властями и поддержка спонсоров, готовых инвестировать в долгосрочные социальные проекты. Мы уверены в готовности к росту, но в профессиональном спорте одного энтузиазма недостаточно. Уже заметны первые результаты: в этом сезоне проект получил серьёзную поддержку, и у нас получилось выйти в плей-­офф НМХЛ. Однако для прорыва требуются системные вложения. Наша цель не просто участвовать, а создавать историю, и мы открыты к сотрудничеству с теми, кто разделяет эти амбиции.

Болел даже трактор

После беседы с Никитой Литвиновым мы встретились с автором трогательного ролика в поддержку калужских хоккеистов Юрием Шелякиным. Болельщик записал видео вместе со своим трактором по имени Толик.

— Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от сезона.

— ХК «Калуга» показал нашей семье хоккей совсем с другой стороны. Это было праздником, удивительным шоу. Клуб подарил нам много новых друзей, мы все стали дружной семьёй болельщиков. На каждой домашней игре трибуны были заполнены до отказа, все 3000 мест. Я точно знаю, что не всем хватало билетов, их сразу же раскупали. Мы все дружно скандировали кричалки, пели песни, рисовали плакаты, радовались и грустили вместе с командой. Спасибо за это прекрасное время!

— Ждёте следующего сезона?

— Да, с нетерпением! Будем снова болеть всей семьёй. Мне бы хотелось видеть нашу команду и в ВХЛ, а потом, может, даже и в КХЛ. Спасибо за сезон. Вперёд, Калуга, мы с тобой!

«И снится нам трава, трава у дома»

Мы встретились с преподавателем КГУ им. К.Э. Циолковского Александрой Дрогобужской. До определённого момента она никогда не смотрела хоккей и увлекалась только футболом. Как-то калужанка попала на матч студенческой команды, а после того, как посетила игру ХК «Калуга», окончательно и бесповоротно влюбилась в хоккей. Она поделилась с нами маленьким, но таким значимым кусочком своей жизни, главным героем в котором стал хоккейный клуб из родного города.

— Я знаю, что вам удалось побывать на многих выездных матчах. Какие впечатления?

— В Чехове мы с семьёй впервые увидели ХК «Калуга» на льду. Прозвучал стартовый свисток, и тут над трибуной раскатилось: «Вперёд, Калуга!» Наших болельщиков было во много раз больше, чем местных. До этого ребята играли в Салехарде, так далеко смогли доехать не все. А тут такой аншлаг. Тогда нашей команде удалось победить. С этого момента началась наша серия выездных игр. После этого мы побывали в Подольске, есть интересная история с фанатами местного ХК «Хорс». На игре наши и его болельщики очень сплотились. Потом они пришли болеть за нас в матче против подольского клуба «Воевода». Мы были приятно удивлены такой поддержкой.

После поездки в Подольск Александра посетила Санкт-­Петербург и Рыбинск.

— Выезд в Рыбинск нам помогало обеспечивать руководство клуба. Болельщики поехали в одном автобусе, организация была безупречной. Этот матч стал одним из самых ярких на выезде. После Нового года многие наши хоккеисты болели, это был переломный момент, но к игре в Рыбинске ребята вернулись в форму. Мы видели, как они волнуются, два первых периода были за соперником. Перед третьим периодом мы с болельщиками собрались у коридора, по которому ребята выходят на лёд, и все вместе стали им петь «И снится нам трава, трава у дома». Они вышли в третьем периоде и победили. Это настоящее счастье. Мы плакали, смеялись, никто не мог сдержать эмоции, ради таких моментов стоит жить!

— Тренерский штаб и руководство открыто общаются с болельщиками?

— Мы весь сезон, как дети, подходили к ним, предлагали разные идеи. Всё, что можно было открыть для болельщиков, открывали, от нас не было никаких секретов. Для нас организовывали открытые тренировки, хоккеисты поздравляли болельщиков с днём рождения по видео. Меня поздравили с днём рождения на открытой тренировке. Это незабываемо!

— Какого будущего Вы хотели бы для калужского хоккея?

— Хотелось бы, чтобы мы вышли на уровень ВХЛ, чтобы наши ребята не уезжали куда-­то после молодёжки, а продолжали биться за родной город. От лица всех болельщиков могу сказать, что мы окажем всевозможную поддержку для этого. Калуга заболела хоккеем и уже стала хоккейным городом. Это не просто развлечение или досуг. Я как человек, который работает учителем много лет, могу точно ­утверждать, что лучшего способа привить любовь к спорту и здоровому образу жизни нет.

Этот сезон стал по-­настоящему особенным, наполненным яркими эмоциями и невероятной энергией. Хоккей объединил вокруг себя огромное количество болельщиков не только в Калуге, но и во всём регионе. Даже приезжие фанаты других команд были в восторге от неповторимой атмо­сферы во Дворце спорта и особой, космической ауры города.

ХК «Калуга» — ​это команда увлечённых, немного сумасшедших в хорошем смысле слова энтузиастов. Руководство клуба не просто управляет командой, а живёт хоккеем, создавая тёплую семейную атмосферу. Оно вместе с болельщиками поддерживает игроков на трибунах, а в перерывах неустанно думает о будущем, мечтая о том, чтобы уже через пару лет Калуга ассоциировалась не только с космосом, но и с яркими победами своей хоккейной команды.

Присоединяйтесь к нашей хоккейной семье! Болейте за ХК «Калуга» — ​вместе мы сила!