Чем жил и чего добился Барятинский район за год

В Калужской области завершается период отчётов районов перед губернатором о работе, проделанной за год. На прошлой неделе с таковым выступил Барятинский район.

Помощь государства

Этот район довольно небольшой. Его население на начало этого года составляет менее 6 тыс. человек, что не мешает ему последовательно развиваться и хорошеть с каждым годом.

Об этом говорит хотя бы тот факт, что темп роста инвестиций в район по итогам 2024-го составил 115%. Растут и доходы бюджета.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в прошлом году составили 108,1% от уточнённого годового плана.

Большая часть этих денег была направлена на социальную сферу, то есть для людей, для улучшения их жизни.

Жители района получили по всем видам выплат господдержку на сумму более 22 миллионов рублей.

Более 50 многодетных семей получили в собственность от государства бесплатные земельные участки. При этом районные власти действуют с заделом на будущее. Ими уже сформировано ещё 80 земельных участков, которые будут также бесплатно передаваться многодетным семьям.

— Мы поддерживаем одарённых детей, — ​говорит глава Барятинского района Андрей ХОХЛОВ. — ​Из средств местного бюджета на это выделено более 200 тысяч рублей. Ежегодной премией руководителя управы МР «Барятинский район» по итогам года были отмечены 18 обучающихся.

Дороги

Последовательно в Барятинском районе решается проблема дорожного строительства. Общая протяжённость дорог здесь составляет около 300 километров.

Общие же затраты на дорожную деятельность за год составили более 22 млн рублей.

Большое внимание уделяется не только приведению в порядок дорожной сети, но и обновлению общественного транспорта. Перевозки в Барятинском районе в пригородном и междугородном сообщении выполняет МАУ «Транспортник». Предприятие обслуживает 11 маршрутов, один из которых междугородный.

С целью обновления автопарка за последние два года приобретено четыре автобуса.

Жить хорошо

Жилищно-­строительная сфера Барятинского района развивается безостановочно, несмотря ни на какие кризисы.

В 2024 году здесь введено в действие более 1500 квадратных метров жилья. С 2021 года реализуется компактная жилая застройка в селе Барятино.

Проектом предусматривается строительство 38 индивидуальных жилых домов для постоянного проживания. В настоящее время уже введены в эксплуатацию 29 из них. Всего в проект вложили более 250 млн рублей.

Смежная с жилищной — ​тема газификации. И в этом вопросе Барятинский район — ​один из лидеров Калужской области. Здесь один из самых высоких показателей в регионе по газификации населённых пунктов. Он составляет более 90%.

В прошлом году в Барятинском районе были завершены работы по строительству межпоселковых газопроводов «Асмолово — ​Труфаново — ​Муравка» и «Асмолово — ​Новое село — ​Барнятино».

Построен уличный газопровод в селе Барнятино, продолжаются работы в селе Новое село. Проектируются объекты газификации в 10 населённых пунктах. Продолжаются работы по социальной догазификации.

По Федеральному проекту «Чистая вода» в Барятинском районе в прошлом году построили и запустили в работу станцию водоочистки в селе Мосур. А в Барятино установлен новый водозаборный узел с водонапорной башней и станцией водоочистки.

Также в райцентре после реконструкции ввели в эксплуатацию очистные сооружения. Общая стоимость проекта составила более 330 млн рублей.

— Продолжим работу и в этом году, — ​обещает Андрей Хохлов. — ​По программе «Чистая вода» планируется установка двух модульных станций водоочистки. Одна появится в деревне Плетни, а другая — ​скважина № 3 — ​в селе Барятино.

Развивается Барятинский район и в сфере благоустройства. Парк «Победа» в селе Барятино хорошеет с каждым годом. В прошлом году там установили лавочки и урны, обустраивают тротуарную часть аллеи с освещением.

— Благоустройство на территории района будет продолжено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», программы «Местные инициативы», программы «Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области», — ​обещает глава района.

Главное — ​здоровье

Особое внимание в Барятинском районе уделяется медицине. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения за последние пять лет в районе введены в эксплуатацию 10 новых ФАПов.

Они появились в деревнях Добрая, Отьезжее, Спасское, Дегонка, Бахмутово, Крисаново-­Пятница, Перенежье, Асмолово, Цветовка, а также селе Студёное.

В 2024 году в районной больнице установлен аппарат флюорографического обследования лёгких, стоимостью более 10 млн руб­лей.

Однако в Барятинском районе, так же, как и по всей стране, остро стоит вопрос медицинских кадров. Здесь открыт ряд вакансий:

врач-­гинеколог,

офтальмолог,

врач-­хирург,

психиатр,

рентгенолог,

терапевт,

10 человек среднего медицинского персонала.

Всем медикам предоставляются существенные льготы и оказываются меры господдержки. В частности, предоставляются стимулирующие денежные выплаты.

Важная составляющая здорового образа жизни — ​спорт. И здесь Барятинский район может похвастаться весомыми результатами.

В 2024 году спортсмены района в чемпионатах Калужской области взяли первое место по мини-­футболу, второе по волейболу в областных сельских зимних играх, третье — ​по футболу.

По итогам года район занял первое место в области в конкурсе на лучшую организацию работы по реализации Всероссийского физкультурно-­спортивного комплекса ГТО.

338 человек в прошлом году сдали нормы ГТО.

СВОим помогаем

Задача номер один для любого жителя страны последние несколько лет — ​всё для Победы. И каждый вносит в это дело свой посильный вклад.

— С первого дня жители района, общественные организации и объединения, волонтёры включились в работу по сбору помощи, — ​говорит Андрей Хохлов. — ​За год ими собрано и отправлено более 5 тонн гуманитарного груза, более 1 млн рублей денежных средств.

Район усиленно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. На барятинской земле несколько лет по традиции проводится Международная военно-­патриотическая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе», участниками которой в этом году станут более 500 поисковиков из России и стран ближнего зарубежья. Это самая масштабная поисковая экспедиция в России.

Руководство района приглашает калужан и гостей региона посетить мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Победы. В частности, Международную военно-патриотическую экспедицию, которая пройдет в августе в деревне Цветовка (Подкоп).