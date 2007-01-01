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Общество

Обед выдры попал на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
17.04, 09:20
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Видео 17 апреля разместил на своих страницах заповедник «Калужские засеки».

Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, на фотоловушку попал момент обеда выдры. Вероятно, она разделывает жабу.

- У жаб на голове есть ядовитые железы, поэтому выдре приходится сначала аккуратно снять с жабы кожу, а уже потом есть, - пояснила Литвинова.

Питается выдра мелкой рыбой, лягушками, околоводными грызунами и моллюсками, бобровые запруды с их высоким уровнем воды – прекрасная среда обитания для этого хищника.

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