Обед выдры попал на видео в калужском лесу

Видео 17 апреля разместил на своих страницах заповедник «Калужские засеки».

Как рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова, на фотоловушку попал момент обеда выдры. Вероятно, она разделывает жабу.

- У жаб на голове есть ядовитые железы, поэтому выдре приходится сначала аккуратно снять с жабы кожу, а уже потом есть, - пояснила Литвинова.

Питается выдра мелкой рыбой, лягушками, околоводными грызунами и моллюсками, бобровые запруды с их высоким уровнем воды – прекрасная среда обитания для этого хищника.