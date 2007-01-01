Шапша поделился итогами встречи с руководителями партийных фракций
Разговор состоялся 16 апреля – накануне отчета губернатора перед Заксобранием.
Губернатор коротко рассказал о главном из встречи.
Геннадий Новосельцев отметил востребованность программы инициативного бюджетирования.
Николая Яшкин выдвинул предложения в социальной сфере и напомнил о создании музея на Безымянной высоте.
Надежда Ефремова отметила работу, проделанную по поддержке участников СВО.
Дмитрий Лозенко рассказал об отзывах коллег о выездном заседании Госдумы в Калуге.
Дмитрий Зубов затронул строительство фиджитал-центра в Калуге.
- И как итог: у нас разные партийные флаги, но у нас один флаг России, один флаг Калужской области, - подчеркнул Владислав Шапша. - И одна цель - развитие региона и создание комфортных условий жизни в нем.