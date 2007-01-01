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Общество

Шапша поделился итогами встречи с руководителями партийных фракций

Разговор состоялся 16 апреля – накануне отчета губернатора перед Заксобранием.
Дмитрий Ивьев
16.04, 15:10
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Губернатор коротко рассказал о главном из встречи.

Геннадий Новосельцев отметил востребованность программы инициативного бюджетирования.

Николая Яшкин выдвинул предложения в социальной сфере и напомнил о создании музея на Безымянной высоте.

Надежда Ефремова отметила работу, проделанную по поддержке участников СВО.

Дмитрий Лозенко рассказал об отзывах коллег о выездном заседании Госдумы в Калуге.

Дмитрий Зубов затронул строительство фиджитал-центра в Калуге.

- И как итог: у нас разные партийные флаги, но у нас один флаг России, один флаг Калужской области, - подчеркнул Владислав Шапша. - И одна цель - развитие региона и создание комфортных условий жизни в нем.

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