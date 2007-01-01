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Общество

Кабан попал на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
16.04, 16:03
0 352
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Запись 16 апреля опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Животное медленно идет по воде, наслаждаясь теплой погодой.

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