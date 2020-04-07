«Марафон здоровья»: калужская областная стоматология рассказала о мифах и фактах в лечении зубов

Заместитель главного врача Калужской областной стоматологической поликлиники, врач стоматолог-­терапевт Ирина Кузьмичева и заведующий отделением общей практики № 3, стоматолог-­терапевт Вера Цуканова рассказали калужанам о современном лечении зубов.

— Сейчас весна, все слышали о авитаминозе, люди стараются есть побольше фруктов, витаминов. А на зубы авитаминоз действует?

— Нехватка витаминов отражается на организме в целом и в том числе на полости рта. Например, нехватка витамина D, который участвует в кальциево-­фосфорном обмене, у детей может приводить к нарушению сроков прорезывания зубов. Нарушается процесс минерализации эмали, что, в свою очередь, приводит к развитию кариеса зубов.

Нехватка витамина C может стать одной из причин развития кровоточивости десен, витамина А — ​воспаления слизистой оболочки полости рта. Снижение уровня витамина К приводит к снижению усвоения кальция и, как следствие, к риску развития кариеса. При нехватке витаминов группы B происходит общее ослабление организма и обменных процессов.

Определить потребность организма в тех или иных витаминах поможет врач-терапевт на основании специализированных анализов.

— Я хотела спросить о новшествах в стоматологии. Зубная нить была всегда, появились ирригатор и монощетка. Как правильно комбинировать использование этих новшеств с зубной щеткой?

— Профилактическую гигиену полости рта в кабинете стоматолога нужно проводить не менее двух раз в год. В рамках планового осмотра врач-стоматолог поможет подобрать индивидуальные средства для гигиены, которые подходят именно вам: зубную нить, монопучковые зубные щетки, ирригаторы и так далее. Все это, безусловно, должно быть в вашем арсенале. Важно помнить, что для всех средств есть свои показания и особенности применения, все индивидуально. Обратим внимание, что не стоит пользоваться деревянными зубочистками, это может причинить больше вреда, чем пользы. Безопасный аналог, который всегда должен быть с собой, — ​зубная нить.

— Электрические зубные щетки — ​это правда хорошее средство или лучше по старинке?

— Своим пациентам на этот вопрос я отвечаю, что плохо почистить зубы можно и обычной механической щеткой, и дорогой электрической, ультразвуковой. Ключевую роль играет не тип зубной щетки, а техника проведения чистки. Особое внимание необходимо уделять труднодоступным местам, «дальним» зубам и межзубным промежуткам. Оценить качество чистки зубов можно с помощью индикаторов зубного налета, доступных как на приеме у врача-­стоматолога, так и для самостоятельного применения.

— Каковы причины возникновения воспалений в полости рта? Всегда ли это травматизация?

— Причины разные. Бывают механические повреждения, которые могут привести в том числе к образованию язв в полости рта. Другая распространенная причина — ​рост активности микроорганизмов в полости рта при отсутствии правильной гигиены: когда защитные силы нашего организма ослабевают, рост бактерий приводит к воспалению десен, к кровоточивости.

Если в процессе чистки зубов вы увидели кровь — ​это повод как можно быстрее обратиться к врачу. Кровоточивость десен — признак воспалительного процесса, лечить который нужно в кабинете у стоматолога.

— О чем может говорить налет на языке, если его много?

— В первую очередь отметим, что чистка языка — ​это один из этапов ухода за полостью рта. Почистив все зубы, мы завершаем гигиену обязательной чисткой языка. Налет на языке может говорить о наличии заболеваний желудочно-­кишечного тракта. Иногда врач-стоматолог становится первым, кто видит в полости рта признаки проявления общих заболеваний организма. Прежде всего доктор исключает наличие заболеваний своего профиля, затем направляет на консультацию к другим специалистам.

— Медицина шагнула далеко вперед. Какие современные методы лечения используются в областной стоматологии?

— В Калужской областной стоматологической поликлинике применяются все самые современные методы лечения. В терапевтической стоматологии это, например, лечение под микроскопами, восстановление зубов керамическими накладками, в ортопедической стоматологии — ​протезирование на имплантах, изготовление высокоэстетичных безметалловых коронок с применением компьютерных технологий. В хирургической стоматологии проводится восстановление утраченного объема костной ткани для проведения дальнейшей имплантации. Все рентгенологические кабинеты оснащены компьютерными томографами для проведения 3D-диагностики состояния зубочелюстной системы и дальнейшего планирования и моделирования лечения.

— Обязательно ли лечить кариес на начальной стадии, если зуб не болит и не беспокоит?

— Да, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом. После проведения осмотра он выберет подходящую тактику лечения. Отсутствие своевременного лечения приводит к развитию более серьезных заболеваний, таких как осложненный кариес (пульпит и периодонтит).

— Моей дочери 12 лет, два года носила пластинку на верхней челюсти, лечащий врач сказал, что теперь надо ставить брекеты. Насколько я знаю, в таком раннем возрасте это нежелательно. Стоит ли делать или подождать, пока ребенок подрастет?

— Нужно рассматривать конкретную ситуацию и состояние зубов. Если у вас есть сомнения, рекомендуем обратиться еще к одному специалисту. Иногда для принятия взвешенного решения важно услышать мнения нескольких врачей.

— В каких случаях лечение кариеса проводят под микроскопом? Пациент может сам попросить об этом доктора?

— Специалисты областной стоматологии проводят лечение под микроскопом, но нужно понимать, что не в каждом случае требуется такое увеличение. Врач-стоматолог принимает решение и рекомендует такой тип лечения только исходя из конкретной ситуации. В терапии мы используем много современных методов лечения, каждый из них — ​когда это необходимо.

— Калуга разрастается правым берегом, у вас там есть филиал. Расскажите о нем.

— В Правобережном районе наш новый филиал работает уже более пяти лет. Это отделение общей практики № 3, расположенное по адресу: улица Академическая, дом 8. К сожалению, не все знают о его существовании. Здесь, как и в других отделениях нашей поликлиники, оказывается весь спектр стоматологических услуг: и хирургия, и терапевтическое лечение, и протезирование. Отделение оборудовано современной техникой, в том числе компьютерным 3D-томографом. Фактически по уровню оказания медицинской помощи наш филиал ничем не отличается от основного комплекса отделений стоматологии. Все они оснащены одинаково, по единому стандарту. Кроме того, мы приобрели дополнительное помещение для расширения отделения, которое будет отремонтировано и оборудовано двумя стоматологическими установками. В результате мы получим новые рабочие места еще для 4 врачей-­стоматологов. Это позволит повысить доступность стоматологической помощи для наших пациентов.

— О чем говорят белые пятна на эмали зубов? Как от них можно избавиться?

— Причин их появления несколько. Это могут быть пятна, которые появились при закладке зубов. Чаще всего это начальная стадия кариеса — ​меловидные пятна. Именно о них мы рассказывали раньше, говоря об обратимом кариесе, который можно скомпенсировать без нарушения целостности зуба.

— Какие показания к имплантации и какие противопоказания?

— К противопоказаниям относится ряд серьезных заболеваний, например онкология, болезни сердечно-­сосудистой системы в стадии декомпенсации, болезни крови и крове­творных органов и ряд других. В остальном врач на приеме соберет анамнез, расспросит обо всех заболеваниях, направит на анализы или при необходимости — на консультацию к профильному специалисту, чтобы иметь возможность определить, в какой форме можно проводить имплантацию.

— Можно ли использовать жвачку, помогает ли она поддерживать чистоту зубов? И отдельно расскажите по поводу снюсов, как они действуют на полость рта.

— Жевательную резинку можно использовать в течение дня после приема пищи, но жевать не более 4 минут.

Снюсы — ​распространенная проблема среди молодого поколения. Молодежь не осознает, какой вред они наносят своему здоровью, закладывая этот пакетик за щеку. На чем основано действие снюса? Это тот же самый никотин, только в высоких концентрациях. Возникает привыкание. Снюсы опасны не только общим, но и местным воздействием на слизистую. Все начинается с воспаления в области соприкосновения пакета со слизистой, к нему присоединяются вторичные реакции — ​предкраковые состояния. Ситуация может ухудшаться вплоть до возникновения злокачественных ново­образований.

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