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Общество

«Ферма»: после поста – мясной рост

До светлого праздника Пасхи остались считанные дни, и самое время задуматься о том, чем удивить гостей за праздничным столом.
16.04, 15:20
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После долгих недель воздержания так хочется порадовать себя и близких сочными стейками, ароматными рулетами и нежнейшим холодцом!

Все необходимое для праздничного пира уже ждет вас в сети магазинов «Ферма» — ​здесь есть и свежайшая телятина, и большой ассортимент свинины, и даже готовые мясные деликатесы, которые украсят любой стол.

Пост прошел — ​мясо пришло

Великий пост — ​испытание не только для духа, но и для тела. Ограничения в питании, особенно отказ от мясных продуктов, заставляют многих с нетерпением ждать Пасхи, чтобы наконец восполнить дефицит белка.

И если вы уже представляете, как будете наслаждаться сочным ростбифом или тающей во рту телячьей отбивной, то самое время отправляться в «Ферму» — ​здесь все подготовлено к праздничному ажиотажу.

Свинина для ароматного холодца и запеченной рульки, телятина для нежных биточков и диетических котлет, говядина для сочного ростбифа и томленого бефстроганова, баранина для пряного плова и душистого шашлыка, готовые рулеты и деликатесы для тех, кто хочет сэкономить время.

В ассортименте «Фермы» — ​только свежее мясо без повторной заморозки и длительного хранения. Каждый продукт проходит строгий контроль, а значит, вы можете быть уверены в его качестве.

Телятина ​не коровья вина, а праздничная диковина

Особое место на пасхальном столе может занять телятина — ​нежное, низкокалорийное и богатое полезными веществами мясо. В отличие от говядины в нем меньше жира и холестерина, зато много желатина, который так полезен для суставов.

Телячьи отбивные с хрустящей корочкой, зразы с грибной начинкой, тушеная телятина с овощами, ростбиф с розмарином и чесноком – все это можно приготовить, если зайти в магазины сети «Ферма».

А если вам не хочется стоять у плиты, в «Ферме» всегда есть готовые полуфабрикаты и мясные деликатесы — ​останется только разогреть и подать!

Сырный рай — ​к Пасхе причал

Пасха — ​это не только мясо, но и сырное изобилие! В «Ферме» представлен огромный выбор сыров — ​от классического до изысканного.

Моцарелла для бутербродов и салатов, твердые сорта для пикантных закусок, сливочные, «Маасдам», с пажитником для сырной тарелки — ​все это тоже можно купить в «Ферме».

Не заморозкой единой: как «Ферма» мясо бережет

В магазинах «Ферма» царит особая атмосфера: идеальная чистота, аппетитный аромат свежего мяса и сыров, приветливые продавцы. Здесь не бывает «случайных» покупок — ​каждый продукт соблазняет, выглядит настолько вкусным, что уйти без кусочка телятины или копченой колбаски просто невозможно.

— Мы не продаем лед по цене мяса, — ​подчеркивает руководитель сети Алексей Осипов. — ​Только охлажденное, только свежее. Заветренные или просроченные продукты? Это не про нас!

Почему охлажденное лучше замороженного?

• Сохраняет натуральный вкус и сочность.

• Не разрушает полезные вещества (белок, железо, аминокислоты).

• Позволяет точно оценить качество — ​никаких скрытых дефектов под слоем льда

Частник частнику рознь: почему «Ферма» выбирает деревенских поставщиков

Секрет исключительного качества продукции «Фермы» — ​в жестком отборе поставщиков. Сеть не работает с крупными животноводческими комплексами, предпочитая мясо от частных подворий Калужской, Белгородской и Воронежской областей.

— Конвейер есть конвейер, — ​поясняет Осипов. — ​А у бабушки в деревне каждая корова — ​почти член семьи. Вот где настоящее качество!

Преимущества «деревенского» подхода.

• Ручной контроль — ​каждый поставщик проверяется лично.

• Короткая цепочка «ферма — ​прилавок» — ​минимум промежуточных звеньев.

• Натуральное выращивание — ​без гормонов роста и массовых антибиотиков.

Где найти «Ферму»?

Магазины сети уже открыты в Калуге, Обнинске, Малоярославце, Боровске и в других городах области. Список пополняется — ​как и армия поклонников, которые ценят вкус, свежесть и честность «Фермы».

В «Ферму» за мясом — ​с праздником в дом!

Не откладывайте покупки на последний день — в магазинах «Ферма» все уже готово к вашему визиту. Приветливые продавцы помогут выбрать самое свежее мясо, посоветуют лучшие куски для ваших блюд и даже подскажут рецепт.

Пасха — ​время вкусных традиций, и «Ферма» сделает ваш праздник по-настоящему сытным!

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920 Erid: 2VfnxvTmgMW
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