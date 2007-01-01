«Марафон здоровья»: о настоящем и будущем в лечении онкологии

Врач-онколог Калужского областного онкологического диспансера Анна Агеева ответила на вопросы калужан в прямом эфире.

— Статистика неумолима: злокачественные новообразования молодеют. С чем это связано?

— К сожалению, такая тенденция имеется, но одной конкретной причины нет, это всегда совокупность факторов, результат того, как мы проживаем свою жизнь. Постоянное пребывание в состоянии стресса тоже играет не последнюю роль. Собирая анамнез жизни пациента, мы отмечаем, что стрессовый фактор характерен в каждом случае. Часто пациенты сами говорят: «Я испытал сильный стресс, после этого мое здоровье пошатнулось». Стресс заставляет организм работать с большой нагрузкой, проявляя защитную реакцию, иммунная система не может сделать передышку и начинает страдать. Поэтому в любой жизненной ситуации важно успокоиться и подумать в первую очередь о себе.

— Жители городов все чаще ведут малоподвижный образ жизни, проводят время в смартфонах, работают за компьютером. Создает ли это дополнительные риски по онкологии?

— Конечно, физическая активность помогает бороться со стрессом и укрепляет иммунную систему. Кроме того, в последние годы специалисты отмечают тенденцию роста ожирения у детей, что, в свою очередь, нарушает гормональный фон. Жировая ткань начинает откладываться на внутренних органах, а это приводит к излишней нагрузке на них и может спровоцировать возникновение различных заболеваний. Риски есть как у взрослых, так и у детей.

— Нам известно множество видов рака. Лечение для них тоже разное?

— Да, лечение разное для каждого вида рака, более того, у каждой опухоли есть свои подвиды, которые будут чувствительны лишь к определенному виду лечения. Поэтому мы всегда учитываем индивидуальные особенности организма, конкретное состояние.

— Насколько благоприятны прогнозы излечения при меланоме?

— Меланому называют королевой рака кожи, и все будет зависеть от того, на какой стадии обнаружено заболевание. В нашем онкодиспансере используются таргетная терапия и иммунотерапия, направленные на точечное воздействие на раковые клетки. Результаты оптимистичные, при меланоме можно вылечиться вплоть до полного исчезновения метастазов.

— Появилась информация, что российские ученые на пороге использования вакцины от рака. Что думаете на этот счет?

— Проводятся клинические испытания вакцины. В испытании участвуют пациенты с уже поставленным онкологическим диагнозом и которые уже исчерпали все возможности терапии. Результаты будут известны только через несколько лет, после окончания всех испытаний. Но появление онковакцины не означает отказа от существующих методов лечения, это, скорее всего, будет еще одно оружие в арсенале онкологов. На сегодняшний день мы имеем эффективные и проверенные методы лечения: хирургическую, химиотерапию, лучевую терапию. Кроме того, большое развитие получила лекарственная (таргетная) терапия. Она позволяет подобрать лечение для определенной генной мутации, действует точечно.

— То есть борьба с онкологией, в первую очередь, ​это предупреждение заболевания, верно?

— Да, чем раньше она выявлена, тем лучше будут результаты лечения. Но сложность в том, что у рака нет практически никаких симптомов. Если поражаются внутренние органы, симптоматика проявляется лишь на последних стадиях, третьей-­четвертой, когда орган не может функционировать нормально. Опухоли первой и второй стадии можно обнаружить при прохождении диспансеризации и профосмотров. Для жителей Калуги разработан комплекс профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление наиболее распространенных видов онкологических заболеваний. Скрининговая программа включает следующие методы диагностики. Рак кишечника: анализ кала на скрытую кровь. Злокачественные новообразования предстательной железы у мужчин: исследование крови на простатспецифический антиген (ПСА). Опухоли шейки матки у женщин: жидкостная цитология. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно посещать гинеколога для осмотра, включая пальпацию молочных желез, а также ежегодную маммографию начиная с 40-летнего возраста. Мы настоятельно рекомендуем жителям Калужской области старше 40 лет проходить эти обследования один раз в год — ​такая профилактика значительно повышает шансы своевременного выявления заболевания и успешного лечения.

— Много рекламы о вирусах папилломы в стиле «капните, и все пройдет». Это что? Сажать таких людей надо?

— Я ярый противник таких реклам. Когда их вижу, мне хочется найти этих людей и объяснить последствия таких роликов. Я всегда говорю: хороший препарат в рекламе не нуждается. Поэтому и калужан призываю именно так, критически, относиться ко всему, что рекламируют.

— Дочь учится в 10-м классе, в школе предложили сделать прививку от ВПЧ. Надо ли ее делать, ведь она не входит в перечень обязательных?

— Разработанные вакцины уже доказали свою эффективность, их делают и мальчикам, и девочкам. Если вы хотите защитить наше будущее поколение от рака шейки матки, то рекомендуем сделать девочкам прививку.

— Какие внешние признаки и симптомы должны насторожить, что может говорить о раке кожи?

— Если раньше у вас не было этого новообразования, то наблюдаем его в течение месяца: растет или нет, меняется или нет, следим за контурами и пигментацией. Если новообразование темного, практически черного цвета или с синим отливом, если кровоточит без причины (не было травматизации) — ​обращайтесь к врачу.

— У меня на теле большое количество родинок разных размеров, может ли идти речь об онкологии?

— Сам факт наличия большого количества родинок не говорит о том, что развивается онкологический процесс, но это повод 1–2 раза в год осматриваться у дерматолога. Я всегда рекомендую показываться специалисту после летнего периода, когда мы получаем большую дозу ультрафиолетового облучения. В октябре-­ноябре надо посетить онкодерматолога, чтобы обезопасить себя.

Если новообразования, родинки, папилломы и прочее находятся в тех местах, где постоянно ощущается трение: от пояса брюк, от рубашки, подмышечные впадины, у женщин — ​под бюстгалтером, в этих местах есть смысл их удалить, чтобы не происходила постоянная травматизация родинки.

— При удалении родинок, невусов всегда ли они отправляются на гистологию? И сколько ждать результатов?

— Отправлять ли родинку на анализ, решает врач. На сегодня наблюдается такая практика: все, что удаляется на теле, должно быть подвержено гистологическому обследованию. Обычно анализ занимает 5–7 дней. Если находится какое-­то отклонение от нормы, делаем дополнительное обследование. Мое личное мнение: если родинка очень беспокоит, нужно ее исследовать, потому что психосоматика тоже оказывает на организм определенное влияние. Нужно, чтобы пациент был спокоен.

— Каким видом рака чаще всего болеют калужане?

— У жителей нашего региона преобладают заболевания, как и в целом по России. У мужчин это рак легкого, на что чаще всего влияет курение, и рак предстательной железы. У женщин — рак молочной железы. Болеют одинаково и мужчины, и женщины, но важно отметить, что недуг не делает различий между полами. Однако тревожит растущая тенденция омоложения онкозаболеваний.

— У бабушки был рак желудка. Нужно ли внукам и дочери обследоваться регулярно?

— Мы обращаем внимание на наследственность, когда заболевают люди до 45 лет. Пациенты старше 45 лет должны делать гастроскопию один раз в 5 лет, это единственный способ увидеть рак желудка. Ну и снова хочу обратить внимание на важность диспансеризации как комплексного обследования организма.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

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