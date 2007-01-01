Губернатор встретился с депутатами накануне своего отчета

Владислав Шапша отчитается за год 17 апреля.

А в среду он провел встречу с лидерами партийных фракций областного парламента.

- Максимально предметный деловой диалог. И в то же время душевная человеческая беседа, - заявил губернатор. - Подвели итоги, причем не только за последний год – за пять лет совместной работы. Как преодолевали вызовы. Какие результаты принятых решений в миграционной политике. Как выходим на международный уровень в подготовке кадров. И конечно, как вместе приближаем нашу победу. Всех деталей раскрывать не будут – завтра обо всем подробно расскажу на отчете.

Глава региона выслушал мнения руководителей фракций. По его словам, не было дежурных фраз и пустых слов.

- Услышал о сплоченности. От всех. И это важно. Спасибо депутатам за добрые слова в адрес команды правительства региона. Это ценная поддержка для меня и коллег, - прокомментировал Шапша. - Благодарю представителей фракций за совместную работу. А самое главное – за то, что отстаиваете интересы жителей.