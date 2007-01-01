Вечная память в камне

Искусство создания портретов в «Стелле»

Когда время стирает черты родного лица из памяти, камень становится хранителем его образа. В мастерской «СТЕЛЛА» мы создаём не просто портреты — ​мы воскрешаем мгновения, превращая их в вечность.

«Как создают портреты на граните: работа ретушёра»

Мемориальные портреты на граните — ​это не просто изображения, а настоящие произведения искусства, которые сохраняют память на десятилетия. Но мало кто знает, что перед тем, как мастер приступит к гравировке, фотография проходит сложную цифровую обработку.

Ретушёр — ​первый, кто работает с изображением. Его задача — ​сделать фото идеальным для переноса на камень. Он корректирует контраст, убирает дефекты, усиливает черты лица, чтобы портрет выглядел выразительно даже в монохромном варианте. Особенно сложно работать со старыми или повреждёнными снимками — ​здесь требуется настоящий профессионализм.

После ретуши изображение преобразуют в специальный шаблон, который затем наносится на гранит с помощью лазерного или ударного станка. Без качественной подготовки даже самый искусный гравёр не сможет создать чёткий и долговечный портрет.

Памятник — ​это на века, и работа ретушёра помогает сохранить образ человека именно таким, каким его помнят близкие.

Если вам нужен портрет на граните, выбирайте мастеров, которые уделяют внимание каждому этапу — ​от обработки фото до финальной гравировки. Только так можно добиться безупречного результата.

Тонкое искусство ретуши

Наш мастер Олег Тихонов — ​не просто ретушёр-­станочник, а настоящий художник-­портретист цифровой эпохи. Его кистью становятся современные технологии, а палитрой — ​многолетний опыт и чуткое понимание человеческой природы.

— Нам повезло, к нам пришёл потрясающий мастер, — ​рассказывает Елена Васильева, директор похоронного дома «СТЕЛЛА». — Люди, которые к нам обращаются, сразу это заметили, увеличилось количество заказов на памятники, стали чаще заказывать ретушь фотографий для прощальной церемонии, восхищаются тем, насколько достоверными получаются портреты на надгробиях — ​это именно «живые, объёмные портреты». Больше того, стали поступать заказы на перегравировку портретов, которые были сделаны раньше другими фирмами города, до появления нашего чудесного мастера.

Искусство сотрудников похоронного дома «СТЕЛЛА» позволяет сделать фотографии для прощальной церемонии и памятника объёмными и выразительными.

Каждый портрет проходит:

кропотливую реставрацию, когда оживают даже сильно поврежденные снимки,

ювелирную проработку светотени, придающую изображению объём и глубину,

художественную коррекцию, выявляющую самые характерные черты.

Камень может быть дорогим, но без души он остаётся просто камнем, — ​отмечает Елена. Некачественно выполненный портрет перечеркнёт все затраты, превратив драгоценную память в вечное разочарование.

— После вашей работы я будто заново увидела отца — ​таким, каким помню его в лучшие годы, — ​делится одна из наших клиенток.

Как часто родные, вложившие средства в дорогой памятник из лучшего гранита, с горечью осознают: камень переживёт века, а изображение на нём уже сейчас искажает черты любимого человека. «Совсем не похож!» — ​эта фраза становится горьким эпиграфом к мемориалу.

В «СТЕЛЛЕ» мы понимаем: можно заказать шикарную стелу из природного камня, но, если портрет не передаёт характера, взгляда, той самой изюминки, ​весь памятник теряет смысл, обесцениваются все затраты на него. Именно поэтому мы вкладываем душу в каждый этап.

Архиважная ретушь — ​когда из потрёпанного снимка возникает живой образ.

Художественная гравировка — ​где учитывается каждая черта, каждая тень.

Финальная проверка — ​мы не успокоимся, пока вы не скажете: «Да, это он!» Потому что память бесценна, а её воплощение требует настоящего мастерства.

Каким бы дорогим, качественным и благородным ни был камень надгробия, оно должно рассказывать о человеке. Приходя почтить его память, мы хотим видеть родное лицо, узнавать его.

История одного портрета

— Особенно памятен нам случай с детским изображением. После многочисленных отказов в других мастерских к нам пришла отчаявшаяся мать с единственным размытым снимком. Когда работа была закончена, в её глазах читалось больше, чем благодарность, — ​там была радость новой встречи.

«Боже, какая красота! У меня аж слезы пошли… Вы сделали то, чего столько лет я хотела! Я не перестану вам говорить спасибо. У моего сына будет памятник. Этих эмоций не передать!» — ​написала женщина в своем эмоциональном отклике. И это ​высшая оценка работы сотрудников «СТЕЛЛЫ».

«Истинный памятник не тот, который поражает размерами, а тот, в котором узнаёшь родное лицо». Елена Васильева, основатель похоронного дома «Стелла».

База ретушей

Клиенты «СТЕЛЛЫ», оценившие качество работы похоронного дома, часто обращаются за дополнительными услугами, среди которых и изготовление памятника. Поэтому руководство компании решило создать банк отретушированных фотографий.

— Портреты, обработанные нашим художником для прощальной церемонии, сохраняются в базе, а значит, если люди впоследствии обратятся к нам за изготовлением памятника, они не только получат скидку, которую мы предоставляем, но и не будут платить дополнительно за ретуширование фотографии для надгробия.

Сотрудники похоронного дома «Стелла» не пользуются услугами информаторов, приезжают только по вызову близких и родственников усопшего.

Коллектив «СТЕЛЛЫ» от всей души поздравляет вас с наступающим праздником Воскресения Христова! Пусть светлый праздник Пасхи наполнит ваши сердца надеждой, теплом и утешением. Как камень хранит высеченный образ, так пусть в ваших сердцах навсегда останется светлая память о дорогих людях.