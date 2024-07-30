Эксперты «СОГАЗ-Мед» рассказали о том, кто защитит права пациента

На «Марафоне здоровья» на вопросы наших читателей в прямом эфире отвечали директор Калужского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Елена Амелина и врач-эксперт, врач-педиатр Юлия Серегина.

Медицинские обследования бесплатно: кому положены и как пройти

— Сейчас актуальна тема профилактики заболеваний и проведения профмероприятий. Кто и как может их пройти?

— Профилактические медицинские осмотры, диспансеризация проводятся с определенной периодичностью и представляют собой утвержденный комплекс обследований, в т. ч. скрининг на онкозаболевания для каждой возрастной группы. Пройти их можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, а также по месту работы, учебы, в условиях мобильных диагностических комплексов и выездных медицинских бригад. При необходимости врач может назначить на втором этапе диспансеризации дополнительные, определенные Минздравом РФ, обследования и консультации специалистов. Они также будут бесплатны.

Разберемся подробнее, чем диспансеризация отличается от профмедосмотра. Диспансеризацию по полису ОМС каждые три года могут проходить граждане с 18 до 39 лет. После 40 лет — ​ежегодно. Она проводится в два этапа. На первом этапе: анкетирование, антропометрия (рост, вес, объемы тела), измерение артериального давления, анализы крови (уровень глюкозы, общего холестерина и др.). В случае обнаружения рисков заболевания, вас пригласят на второй этап диспансеризации. Назначат дополнительные исследования, анализы, консультации узких специалистов. Помимо выявления заболеваний у диспансеризации есть и другие задачи — ​определение группы здоровья, состояния репродуктивного здоровья и необходимости диспансерного наблюдения.

Лица, нуждающиеся в динамическом наблюдении, подлежат постановке на диспансерный учет. Кратность наблюдения в течение года, объем обследования и лечения утверждены Минздравом РФ для каждого заболевания.

В 2025 году диспансеризацию могут пройти граждане, которые родились в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007 годах. Лицам старше 40 лет диспансеризация показана ежегодно. Список исследований в данном случае шире: развернутый анализ крови, анализ кала на скрытую кровь (до 64 лет — ​1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет — ​ежегодно) и др.

Если в 2025 году диспансеризация по возрасту не проводится, запишитесь на профилактический медосмотр. По сути, это сокращенный вариант диспансеризации, не менее информативный. Если в организме что-­то не так, ​анализы это покажут.

С прошлого года граждане в возрасте от 18 до 49 лет могут пройти оценку репродуктивного здоровья в рамках профилактических мероприятий по полису ОМС бесплатно.

В помощь тем, кто планирует стать родителями, компания «СОГАЗ-Мед» создала проект «PRO.Рождение». Он рассказывает о возможностях, предоставляемых по полису ОМС будущим мамам и папам. Информация удобно сгруппирована по разделам: планирование беременности, беременность и ЭКО. «PRO.Рождение» содержит полезные сведения о том, как проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации, что входит в план обследований до и после родов, как получить направление на ЭКО, а также ответы на множество вопросов, которыми задаются будущие родители.

Для прохождения диспансеризации необходимы паспорт, полис или выписка о полисе ОМС, их нужно взять с собой на прием. Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления или в иной медицинской организации по инициативе работодателя и (или) образовательного учреждения. Также пройти профилактические мероприятия можно по месту нахождения мобильной медицинской бригады. В Калужской области записаться на прохождение профилактических мероприятий можно тремя способами: при личном обращении в регистратуру поликлиники, через портал Регистратура40, по телефону 122.

Сроки ожидания медицинской помощи

— Каковы сроки ожидания медицинской помощи?

— Сроки ожидания оказания первичной медико-­санитарной помощи в неотложной форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания, не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпи-

тализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями — ​7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния).

Сроки ожидания приема врачами-­терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-­педиатрами участковыми — ​не более 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию.

— В какой срок должна быть проведена консультация профильного врача-­специалиста?

— Сроки проведения консультаций врачей-­специалистов — ​не более 14 рабочих дней со дня обращения пациента в медицинскую организацию, а в случае подозрения на онкологические заболевание — ​не более 3 рабочих дней.

— В какой срок должны быть проведены обследования, назначенные врачом?

Сроки проведения диагностических инструментальных (функциональная диагностика, ультразвуковые и рентгенографические исследования, включая маммографию) и лабораторных исследований при оказании первичной медико-­санитарной помощи — ​не более 14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-­резонансной томографии и ангиографии — ​не более 14 рабочих дней со дня назначения.

Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при подозрении на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения.

— Как быстро должна прибыть скорая помощь после вызова?

— Время прибытия бригад при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах время прибытия бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов.

Указанные сроки оказания медицинских услуг определяются Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования эти сроки могут быть скорректированы.

— Что делать, если не удается получить необходимое обследование?

— Страховая медицинская организация — ​помощник и защитник застрахованных. Если у вас возникают любые вопросы по ОМС, есть подозрения, что ваши права пациента нарушаются, требуется содействие при получении медицинской помощи, обязательно обращайтесь в страховую компанию, которая выдала вам полис ОМС. Застрахованные «СОГАЗ-Мед» могут проконсультироваться по круглосуточному телефону контакт-­центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный), воспользоваться онлайн-­чатом или формой обращения на сайте компании и в мобильном приложении «СОГАЗ ОМС».

Полезная информация

— Действительно ли, что страховая компания рассылает смс о том, что надо пройти диспансеризацию?

— Да, страховая медицинская организация информирует граждан о профилактических мероприя-

тиях путем рассылки сообщений на электронную почту и мессенджеры, SMS, телефонный звонок, отправкой писем Почтой России.

— Как узнать, что мне звонят именно из страховой компании, а не мошенники?

— Совершая звонок, страховые представители никогда не запрашивают коды, пароли, логины, не говорят о финансах, не пытаются ввести в заблуждение, излагают информацию в корректной форме.

Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

Г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3.

Бесплатный телефон контакт-центра: 8 (800) 100-07-02.

Официальный сайт: www.sogaz-med.ru