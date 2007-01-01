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Общество

Владислав Шапша рассказал о заседании Президиума Госсовета по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
16.04, 09:00
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Вопросы «Инфраструктуры для жизни» обсуждали 15 апреля с участием президента России Владимира Путина. Подробности сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Как отметил глава государства, речь идёт о создании во всех регионах комфортной, безопасной и удобной среды.

При этом выделено несколько главных задач. Это развитие строительной отрасли, переселение людей из аварийного жилья, ускорение работы над мастер-планами, модернизация системы ЖКХ, обновление дорог и общественного транспорта.

 Путин поручил все максимально разбюрократить.

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