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Общество

Ремонт дома культуры начался в Дзержинском районе

Работы ведутся в деревне Дубинино, рассказал 15 апреля глава администрации района Егор Вирков.
Дмитрий Ивьев
16.04, 07:44
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В здании заменят кровлю, утеплят стены, обновят фасад и инженерные коммуникации.

Здание приводят в порядок по нацпроекту «Семья».

Завершится ремонт осенью.

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