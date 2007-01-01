В Калуге рассказали, кто из работников больше всего доволен зарплатой
Результаты исследования утром 16 апреля опубликовал ресурс SuperJob.
Самая большая доля довольных заработком среди программистов – 39%.
Также высокий показатель у инженеров-проектировщиков - 32%.
Представители среднего и высшего менеджмента не жалуются на зарплату в 30% случаев.
Больше всего претензий к доходам среди менеджеров по рекламе, медицинских работников и квалифицированных рабочих.
А вы довольны своей зарплатой? Расскажите в комментариях!