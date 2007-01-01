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Новость дня Общество

В Калуге рассказали, кто из работников больше всего доволен зарплатой

Результаты исследования утром 16 апреля опубликовал ресурс SuperJob.
Дмитрий Ивьев
16.04, 08:37
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Самая большая доля довольных заработком среди программистов – 39%.

Также высокий показатель у инженеров-проектировщиков - 32%.

Представители среднего и высшего менеджмента не жалуются на зарплату в 30% случаев.

Больше всего претензий к доходам среди менеджеров по рекламе, медицинских работников и квалифицированных рабочих.

А вы довольны своей зарплатой? Расскажите в комментариях!

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