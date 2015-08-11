Сбер приглашает калужан стать участниками благотворительного забега «Зелёный марафон — 2025»

Все средства от регистрации участников и пожертвований поступят в фонд «Вклад в будущее». На собранные деньги специалисты проведут для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства занятия по подготовке к школе, которые помогут ребятам успешно учиться и общаться со сверстниками

31 мая, в преддверии Дня защиты детей, состоится 12-й Зелёный Марафон, который организуют Сбер и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Соревнования пройдут в 60 городах России, в том числе и в Калуге. Регистрация в Москве продлится до 30 апреля включительно, в других регионах — до 26 мая.

В Калуге Зелёный марафон пройдет в восьмой раз. Забег состоится на площадке Набережной Яченского водохранилища. Взрослые и подростки в этом году пробегут 4,2 км – одну десятую марафона, а дети – 420 м. Для любителей спортивной ходьбы предусмотрена дистанция 4,2 км в категории «Северная ходьба». Зрителей и болельщиков забега ждёт праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные мероприятия для всей семьи. Самых активных болельщиков ждут подарки от СберПрайма и партнёров забега.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Зелёный Марафон проходит по всей стране уже много лет и давно стал долгожданным семейным праздником. Особенно символично, что он проходит в преддверии Дня защиты детей, что делает праздник по-настоящему семейным. Мы приглашаем жителей нашего региона, любителей бега, новичков и профессионалов присоединиться к забегу вместе с родными и друзьями. Регистрация на спортивный праздник уже открыта».

В этом году забег проходит при поддержке СберПрайма. Все участники «СберПрайм Зелёного Марафона» защищены от травм в СберСтраховании на всё время мероприятия. Страховая сумма — 500 тыс. рублей. Если с бегуном что-то случится, ему нужно обратиться в любую из медицинских зон, оборудованных на маршруте. После этого позвонить на номер 900 и рассказать оператору о произошедшем. Специалист сориентирует по дальнейшим шагам и даст подробные инструкции по получению компенсации.

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